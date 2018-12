Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

MotoGp – Dal 2020 una gara in più in Calendario : tutto quasi pronto per il Gp della Finlandia : Manca solo l’ufficialità: dal 2020 il calendario di MotoGp si arricchisce, si aggiunge il Gp della Finlandia E’ iniziata ormai la nuova stagione di MotoGp: per vedere i campioni delle due ruote sfidarsi in pista per il primo Gp dell’anno dobbiamo ancora aspettare qualche mese, ma oggi i piloti sono nuovamente in pista per un’importante seconda sessione di test invernali. Dopo i due giorni a Valencia della settimana ...

Calendario MotoGP 2019 : le date di inizio e fine. Il programma completo e tutti i 19 Gran Premi della stagione : Il Mondiale MotoGP 2019 scatterà il prossimo 10 marzo con il GP del Qatar, sul circuito di Losail incomincerà la stagione che prevede 19 Gran Premi fino al 17 novembre quando andrà in scena il tradizionale GP di Valencia. Primo appuntamento in Europa a Jerez il 5 maggio a cui seguiranno la gara di Le Mans e quella del Mugello (2 giugno). Pausa estiva dal 7 luglio (GP di Germania) al 4 agosto (GP Repubblica Ceca), ad agosto si correrà anche in ...

Calendario MotoGP 2019 - le date e il programma di tutte le gare stagionali. Gli orari e come vederle in tv : Il Motomondiale sta per disputare l’ultima gara della stagione 2018 per poi cominciare immediatamente a proiettarsi verso l’inizio del prossimo Mondiale con i vari test invernali. Il Motomondiale 2019 prenderà il via il secondo weekend di marzo, dall’8 al 10, con il Gran Premio del Qatar e si chiuderà come di consuetudine con il Gran Premio della Comunità Valenciana dal 15 al 17 novembre. Le 19 tappe della stagione 2018 sono ...