Vertice Conte-Salvini-Di Maio-Tria per cercare intesa e superare diffidenze tra Lega e M5s

Manovra - Vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - tensione Lega-M5S sull'ecotassa. Stasera il punto in un Vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

Tempi stretti per l'accordo. Stasera nuovo Vertice Conte e Tria : Dopo il reddito di cittadinanza le frizioni si concentrano sull'ecobonus. Con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia a Palazzo Chigi anche i vicepremier Di Maio e Salvini. I Tempi per un accordo sono strettissimi sia per il negoziato con l'Europa sia per il percorso parlamentare -

Manovra - scontro Lega-M5s : stasera Vertice con Conte e Tria - : Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e reddito di cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. L'esame in commissione al ...

Manovra - ecotassa divide Lega-M5s. Conte convoca Vertice con Di Maio e Salvini : ... Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il titolare del Mef, Giovanni Tria, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e i sottosegretari all'Economia, Laura Castelli e Massimo ...

Manovra - domani Vertice a Palazzo Chigi Conte-Di Maio-Salvini-Tria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giuseppe Conte - il retroscena sul Vertice con Angela Merkel : premier zerbino con Berlino : Nel Vecchio Continente sono cambiati i governi e si sono imposte parole nuove - sovranismo, populismo - mentre il sol dell' avvenire tramontava. Un' unica cosa non è cambiata, in questi tredici anni: ...

Il duello Salvini-Di Maio - Conte costretto al rientro da Bruxelles per un Vertice a cena : Su «Quota 100» la Lega è disponibile a tagliare ancora qualcosa. Sul reddito di cittadinanza Di Maio non intende cedere oltre

Matteo Salvini - il giudizio a freddo sul Vertice Conte-Juncker : 'Cerchiamo di evitarlo' - dolorosa ammissione : Dopo la 'resa' di Giuseppe Conte con Jean-Claude Juncker la palla passa a Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Saranno i due vicepremier a dover spiegare agli elettori di Lega e M5s i motivi di un'...

Vertice Ue sulla manovra - vicepremier silenziosi al termine della cena con Conte : Vanno via a piedi, alla spicciolata, al termine della cena, intorno alla mezzanotte. I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini lasciano il ristorante del centro di Roma qualche secondo prima del ...

Vertice Ue sulla manovra - vicepriemier silenziosi al termine della cena con Conte : Vanno via a piedi, alla spicciolata, al termine della cena, intorno alla mezzanotte. I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini lasciano il ristorante del centro di Roma qualche secondo prima del ...

Manovra - Vertice Conte - Di Maio - Salvini stasera a palazzo Chigi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Vertice Conte-Juncker a Bruxelles. L'Ue : 'Buoni progressi' : Positivo l'esito dell'incontro Juncker-Conte. 'Buoni progressi'sono stati fatti secondo un portavoce della Commissione che ora 'valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio' dall'Italia. 'Con J ...

Manovra - Vertice Conte-Juncker. Mattarella : auspico accordo con Ue - infrazione «rischiosa» : ... ha espresso l'auspicio che nella trattativa sulla Manovra si possa trovare un accordo con l'Ue, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. Matteo ...