Strasburgo, liberi 4 familiari Chekatt

In Francia è stato revocato lo stato di fermo di 4dell'attentatore di Strasbugo, Cherif, il 29enne ucciso giovedì dalla polizia. La revoca del fermo è avvenuta per "assenza di elementi per poterli incriminare in questa fase", ha reso noto la procura di Parigi. Prosegue invece lo stato di fermo di altre tre persone dell'entourage di Cherif.(Di domenica 16 dicembre 2018)