Sequestrate nel centro storico di Napoli due discoteche abusive

Veneto - Sequestrate 2 cave con 280mila tonnellate di rifiuti : “Erano contaminati - li miscelavano per fare lavori stradali” : Non è facile immaginare 280mila tonnellate di materiale. E neppure diecimila tir, allineati uno dietro all’altro, necessari per trasportare montagne di rifiuti . La Direzione distrettuale antimafia di Venezia, dopo due anni di indagini coordinate dal pubblico ministero Giorgio Gava e condotte dalla Guardia di finanza e dai carabinieri forestali, ha chiesto e ottenuto il sequestro di due cave , riempite di immondizia. Si trovano a Noale, in ...

Sicurezza alimentare - è allarme in Italia : in un mese Sequestrate 46 tonnellate di falso olio extravergine e bio : In tutta Italia, in un solo mese, sono state controllate 105 aziende, di cui 46 sono risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. Le ispezioni hanno portato al sequestro di 46 tonnellate di olio extravergine di oliva privo dei requisiti di Sicurezza alimentare: 28 tonnellate per reati penali, in particolare per la vendita di oli dichiarati extravergine di oliva o bio quando in realtà non lo sono (in questo caso si è ...