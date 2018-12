Piero Angela 90 anni? Non mi bastano Voglio vivere fino a 200 | Che tempo

Burioni : “Alberto e Piero Angela sono immensamente più bravi di me - i loro programmi mi arricchiscono - ma non siamo in concorrenza” : Riguardo il tema della divulgazione scientifica, il Prof. Roberto Burioni è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Ero indeciso su cosa fare della mia pagina facebook, avevo nell’animo l’idea di chiuderla e di ricominciare con la mia vera attività. Poi ho pensato che sarebbe stato un peccato disperdere il rapporto di fiducia che sono stato in grado di ...

Piero Angela : "Mio figlio Alberto? Curioso di capire - come me. Avevamo un linguaggio comune - è stata una fortuna" : "Con mio figlio Alberto abbiamo un rapporto molto buono. I miei figli per fortuna non mi hanno mai contestato, se non in modo fisiologico. Alberto è sempre stato molto Curioso. Curioso quanto me di leggere, di capire, di parlare, anche di scienza. Anzi, forse soprattutto di scienza. Avevamo un linguaggio comune, questa è stata una fortuna". Piero Angela è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I ...