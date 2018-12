Manovra | ore decisive | stasera vertice a Palazzo Chigi Sul tavolo anche il ' caso'

Manovra - ore decisive : L' ecotassa sta creando nuove tensioni all'interno del governo gialloverde. Tanto che per stasera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e ...

Manovra - Boldrini all'attacco : "I leoni sono diventati pecorelle" : Laura Boldrini adesso punta il dito contro il governo. L'ex presidente della Camera di fatto ha attaccato in modo duro l'esecutivo dopo la retromarcia in Europa sul fronte della Manovra. Nelle ultime ore il governo ha infatti fatto i conti con un passaggio del deficit dal 2,4 per cento al 2,04 per cento. Un cambio di marcia che lascia intendere come la battaglia d'Europa sui conti si sia trasformata in una trattativa ad oltranza che in questo ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

Manovra economica - Moscovici vuole ancora più rigore : possibile aumento Iva dal 2020 : Giuseppe Conte ieri sera si è recato nuovamente a Bruxelles per discutere della Manovra economica italiana, il rapporto deficit Pil inizialmente fissato al 2,4% è stato oggetto di aspre polemiche da parte della Ue che hanno minacciato una Manovra d'infrazione. Così il nostro premier ha proposto di abbassarlo al 2,04%, ma anche in questo caso per Moscovici non è abbastanza. Manovra, Moscovici aiuta la Francia e boccia l'Italia Alcune voci di ...

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Manovra - Di Maio : “Cruciali prossime 48 ore. Francia? Dopo le promesse di Macron mi aspetto che l’Ue accenda un faro” : Dopo le parole del ministro Tria, secondo cui sarebbe preferibile una riduzione del deficit per evitare la procedura d’infrazione, è stato il vicepremier Di Maio a replicare: “Le prossime 24-48 ore nell’interlocuzione con l’Europa sono cruciali. Il tema non è il deficit: l’obiettivo è mantenere le promesse ed evitare la procedura di infrazione. I mercati sono preoccupati e anche dal governo c’è tutta ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Il rigore dell’Ue favorisce l’instabilità - va superato” : In vista del prossimo Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera e si sofferma soprattutto sulla trattativa con Bruxelles sulla Manovra: "Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere l’instabilità con misure che invece finiscono per favorirla. Logorare l'azione riformatrice del governo sarebbe una strategia miope".Continua a leggere

Manovra - tensioni e veti M5S-Lega. Ultimatum Ue : 48 ore per cambiare : Il tempo è ormai agli sgoccioli. E una proposta del governo italiano per evitare la procedura d'infrazione Ue sulla Manovra ancora non c'è. A due giorni dall'incontro tra il...

Manovra - tensioni e veti M5S-Lega. Ultimatum Ue : 48 ore per cambiare : Perciò viene descritto come un tavolo 'tecnico' anche l'incontro che in serata il premier ha con il ministro dell'Economia Giovanni Tria per lavorare al piano sugli investimenti, una delle carte che ...

Crozza - il monologo sulla Manovra : “Partorire con dolore? Ora se sei una donna dovrai partorire in riunione” : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza ha analizzato con la consueta caustica ironia commenta la manovra finanziaria e le sue novità: “Dal momento che non possono sfondare con l’Europa sfondano i pensionati? Il prossimo passo sarà puoi andare in pensione da subito, ma solo se hai maturato quota 100 da cinque anni, te ne senti almeno 8 di ...

Manovra - sì della Camera alla fiducia : 330 voti a favore e 219 contrari : I due pilastri di politica economica su cui poggia l'intera Manovra hanno trovano infatti nel testo attuale solo l'indicazione dei fondi ad hoc per il 2019 da 9 e 6,7 miliardi, 7 dal 2020,. Lo ...

Manovra - sì della Camera alla fiducia : 330 voti a favore e 219 contrari : Sì della Camera alla Manovra con 330 sì, 219 i no e un astenuto. Dopo un Consiglio dei ministri per la variazione della nota di bilancio, l'Aula riprenderà con il voto al primo articolo della Manovra e, successivamente - in tutto una quarantina di voti - con gli articoli dal 2 al 19. Prima del voto finale sulla Manovra saranno vagliati dai deputati i circa 300 ordini del giorno...

Manovra - sull'ecotassa Di Maio insiste : "Miglioreremo la norma" : Castelli: governo vuole tenere eco-tassa, è in contratto Laura Castelli, del M5s e sottosegretario all'Economia, parlando in commissione Bilancio della Camera ha affermato: "La volontà del governo è ...

Manovra - Di Maio : al Senato miglioreremo norma su auto : Roma, 6 dic., askanews, - La norma sul bonus malus per l'acquisto auto introdotta nella legge di bilancio alla Camera 'la miglioreremo in Senato'. E' quanto ha annunciato il vice premier e ministro ...