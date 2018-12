LeBron e Lonzo come Magic e Jabbar

LeBron James e Lonzo Ball in doppia tripla doppia : i precedenti nella storia NBA : Oscar Robertson, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan: questi i nomi dei campioni che fanno parte dell'esclusivo club di giocatori in grado di chiudere in tripla doppia una partita assieme a un ...

NBA : LeBron James-Lonzo Ball da record - battuta Charlotte a domicilio : Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 100-128 Ci sono tanti modi per bussare alla porta dei record della franchigia NBA più blasonata, seguita e conosciuta. LeBron, da due mesi a questa parte, ha ...

NBA – LeBron James esalta Lonzo Ball : “Zo agile come un gatto - è il nostro uomo in più in difesa” : LeBron James stregato dalle doti difensive di Lonzo Ball: il numero 23 ritiene il giovane playmaker l’arma in più dei Lakers Fra LeBron James e Lonzo Ball è scattata subito la scintilla. Se il rapporto fra i due, specie dopo le continue dichiarazioni di papà LaVar Ball, rischiava di risultare compromesso, l’ex Cleveland Cavaliers ha voluto instaurare fin dai primi momenti un rapporto particolare con il giovane playmaker ...

NBA – LeBron James esalta e sprona Lonzo Ball : “non si rende conto di quanto sia importante per i Lakers” : LeBron James esalta le qualità di Lonzo Ball e lo sprona il giovane playmaker a prendere coscienza della sua importanza all’interno del roster dei Lakers Nonostante le sue medie in stagione non siano di certo ‘da strapparsi i capelli’ (8.2 punti, 5.3 rimbalzi e 4.8 assist), Lonzo Ball è una pedina fondamentale nel roster dei Lakers. Grandi margini di crescita, prezioso aiuto difensivo e percentuali al tiro che stanno migliorando (40% da ...

NBA – Lonzo Ball come J.R. Smith e LeBron James si dispera : lo striscione dei tifosi Blazers diventa virale [FOTO] : I tifosi dei Portland Trail Blazers hanno deciso di accogliere LeBron James, all’esordio con i Lakers, con uno striscione davvero particolare Nella notte di ieri, LeBron James ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia dei Los Angeles Lakers. La nuova avventura del ‘Re’ è iniziata dal Moda Center di Portland, palazzetto nel quale i Blazers si sono imposti per 128-119. I fan dei Blazers hanno accolto LeBron in un ...