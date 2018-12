Fine del girone di andata in Eccellenza Ecco i risultati

Fiorentina - il dietrofront di Simeone : “Chiedo scusa ai tifosi - spero sia la Fine dell’incubo” : Giovanni Simeone ha realizzato il secondo gol consecutivo nella partita di oggi contro l’Empoli, tornando a segnare al “Franchi” dopo la prima giornata. Dopo il gol, l’argentino si è lasciato andare a un’esultanza polemica portando l’indice davanti alla bocca, come a voler zittire i tifosi. Nel dopo gara, però, sono arrivate le scuse puntuali ai microfoni di Sky Sport: “Voglio chiedere scusa per la ...

Taekwondo - Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2018 : tutti i risultati del Fine settimana : Si sono svolti in questo fine settimana i Campionati Italiani Poomase e Freestyle 2018 di Taekwondo. Tra sabato 15 dicembre e domenica 16 dicembre, presso il Palasport Le Caselle-Mario D’Agata di Arezzo, atleti provenienti da tutta Italia si sono contesi la vittoria nelle due discipline in programma. Sono stati assegnati sedici titoli nelle Forme (otto al maschile, otto al femminile) e otto nel Freestyle, con la medesima suddivisione. ...

Gli incidenti del Fine settimana : scontro tra auto a Trapani - auto si ribalta a Campobello : Foto e cronaca dell'incidente sono state riportate da Campobellonews.com. Ecco perchè il Sindaco di Marsala, Giulia Adamo, vuole le quote dell'Airgest. 'Sono le quote rosa, mi spettano...' .

16 dicembre - "Il principe felice con lieto Fine" della compagnia Principio attivo al teatro Comunale di Novoli - Lecce - : Al teatro Comunale di Novoli, in provincia di Lecce, prosegue 'Ci vuole un fiore', rassegna dedicata alle famiglie, con spettacoli capaci d'incantare grandi e piccoli. Domenica 16 dicembre , ore 17.

Vittorio Feltri - amara verità : 'La Fine del calcio italiano è figlia di troppi stranieri' : Dato che è sabato posso concedermi una pausa e parlare di calcio , di cui sono moderatamente appassionato. Nei giorni scorsi i tifosi italiani erano eccitatissimi, illusi che le nostre squadre fossero ...

Dario Argento e la Fine della storia d'amore tra la figlia Asia e Fabrizio Corona : 'E' durata niente' : Ti scrivono da tutto il mondo ma nessuno ti ama come me'. Il maestro dell'horror, ha quindi commentato la fine della storia di Asia con Fabrizio Corona: 'Quest'anno è stato pesante per me e Asia; io ...

Maria Elena Boschi - la Fine tragica dei Giglio magico : così Renzi ha scaricato i fedelissimi : Il mondo dell' ex premier si divide così tra il governatore del Lazio e l' ex segretario reggente. Anche se il grosso dei parlamentari Renziani, ben 85, ha deciso di sostenere Martina. Poi c' è il ...

Migranti - manifestarono contro le ronde dell’estrema destra al conFine Italia-Francia : condannati per favoreggiamento : “Fino a quando ci saranno frontiere militari, giuridiche o economiche che mettono a repentaglio la vita di persone costrette a emigrare in cerca di una vita migliore ci saranno ‘delinquenti solidali’ come noi che li sosterranno lungo il loro viaggio”. Così Benoît Ducos, 48 anni, falegname e volontario del soccorso alpino di Briançon, commenta la condanna per “favoreggiamento all’ingresso in territorio francese di persone senza documenti” di ...

Preziosi intervista Corriere dello Sport : «I beceri hanno superato il conFine» : Il presidente del Genoa Preziosi ha parlato dello scontro con i tifosi, della sua lunga esperienza e di tanto altro

Cresce la magia del Natale in Granda : tutti gli eventi del Fine settimana nel Cuneese : ... la città di Alba, con la 11esima edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 1 dicembre. Info: 366.

Astrologia del Fine settimana - 15 e 16 dicembre : recupero per Acquario e Leone : La seconda settimana dell’ultimo mese dell’anno sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le giornate di sabato 15 e domenica 16 dicembre? Scopriamolo qui di seguito con l’oroscopo del fine settimana da Ariete a Pesci, segno per segno, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Le predizioni del week end per tutti i segni Ariete: durante il week end i sentimenti torneranno a ricoprire un ruolo ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del Fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Nostra Signora delle moschee - E’ il cuore antico d’Europa. Nella sua cattedrale Schuman pensò l’Unione europea, lì ha sede il Parlamento e