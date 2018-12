È stata riaperta la fermata Termini della linea B della metropolitana di Roma | dopo una

Maltempo Sicilia - grandinata nel Messinese : riaperta la statale 114 : E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 114 ‘Orientale Sicula’ chiuso stamani alle auto, in entrambe le direzioni, dal km 29,600 al 29,750 nel territorio comunale di Roccalumera (Messina) a causa di una forte grandinata. Il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa. Al momento si registrano, comunque, rallentamenti. L'articolo Maltempo Sicilia, grandinata nel Messinese: riaperta la statale 114 ...

Anas ha riaperto al traffico la strada statale 200 'dell'Anglona', chiusa il 29 ottobre scorso a causa di una frana all'altezza del km 29, nei pressi di Castelsardo, in provincia di Sassari. La riapertura è stata possibile grazie alla conclusione delle operazioni di disgaggio e rimozione dei massi instabili presenti sul versante. Lo comunica Anas.

E' stata riaperta la strada statale 26 a Pre'-Saint-Didier, chiusa dal primo novembre scorso per il crollo di un masso. "La Regione ha terminato le opere di messa in sicurezza e l'Anas ha disposto la riapertura", spiega il sindaco, Riccardo Bieller. Il crollo, avvenuto al chilometro 136, era legato al Maltempo e, per raggiungere La Thuile, aveva costretto all'impiego di una viabilità alternativa lungo la ...

E' stata riaperta al traffico la strada statale 121 'Catanese'. Lo comunica Anas in una nota specificando che era stata chiusa dal km 204 al km 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia, a causa dell'esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo in seguito all'alluvione del primo fine settimana di novembre.

riaperta la strada statale 346 del passo San Pellegrino, che collega il Trentino alla provincia di Belluno. Lo comunica l'Ufficio gestione strade della Provincia di Trento. L'attuale situazione della rete viaria del Trentino presenta ancora 27 strade interrotte da frane, esondazioni, smottamenti, schianto di alberi o pericolo per caduta massi. Sono 11 le strade chiuse nel Trentino orientale, otto quelle chiuse nella parte ...

La strada statale 131 'Carlo Felice' è stata riaperta al traffico in direzione Cagliari, nel territorio comunale di Bonnanaro, in provincia di Sassari dopo le verifiche eseguite dal personale Anas. La strada era stata chiusa ieri sera a causa della caduta di calcinacci dalla volta del tunnel, situato tra il km 178,800 e il km 178,910, e per consentire la bonifica dai frammenti di intonaco ancora presenti sul rivestimento superficiale ...

riaperta la statale 189 "Della Valle del Platani" a Lercara Friddi, dopo la chiusura di stamane per esondazione del fiume Platani, e la statale 644 "Di Ravanusa", precedentemente chiusa per sottopasso allagato al km 0,100. La strada statale 121 "Catanese" è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura che si era resa necessaria in seguito ad allagamento al km 206,800, ma è stata chiusa al km 214, a Vicari, per ...

E' stato riaperto al traffico, dopo alcune ore di interruzione, il tratto della statale 292 "Nord occidentale sarda" chiuso stamattina per il crollo di un albero nel tratto tra Massama e Nuraxinieddu, nell'Oristanese. Sul luogo, oltre ai Vigili del fuoco di Oristano e ai Carabinieri, che hanno deviato il traffico nei due centri abitati, sono intervenuti con una grossa pala meccanica anche gli operai dell'impresa che ...

A Carbonin, tra Dobbiaco e Cortina, la strada statale Alemagna e' stata riaperta al traffico dopo una frana. Lo comunica la Centrale viabilita' di Bolzano.

Anas rende noto che a seguito di chiusura per allagamenti dovuti alle forti precipitazioni, sono state riaperte al traffico la SS192, della Valle del Dittaino, la 417 Catania-Gela, e la 288 di Aidone (Enna). Resta Chiusa la SS124 Siracusana, per allagamento al km 114,200.

Ritorna alla normalità anche la circolazione sulla statale 125 "orientale Sarda", interessata da un'interruzione per frana al km 42 a nord di Muravera (Cagliari). Sono, infatti stati rimossi completamente i 1500 i metri cubi di detriti che hanno occupato la carreggiata davanti a una galleria. In un primo tempo il traffico era stato riaperto a senso unico alternato, per permettere il collegamento tra il Cagliaritano e ...

riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 198 "di Seui e Lanusei" vicino a Tortoli', in Ogliastra. La strada era stata chiusa questa mattina per la caduta di alcuni massi, che sono stati rimossi dai tecnici dell'Anas.