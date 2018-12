orizzontescuola

: Attività PTOF e consenso informato: genitori decidono solo per i propri figli - orizzontescuola : Attività PTOF e consenso informato: genitori decidono solo per i propri figli -

(Di domenica 16 dicembre 2018) ... o che non si possano più portare senza che ine sappiano niente, i bambini a cinema o a teatro ad assistere a spettacoli, come per esempio il famigerato 'FaAFafine', che di fatto ...