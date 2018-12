: Assisi, a Noa premio Pellegrino di pace - TelevideoRai101 : Assisi, a Noa premio Pellegrino di pace - giuseppecastel6 : Sarà assegnato a Noa il premio “Pellegrino di Pace” di Assisi - massimobalestr1 : RT @Ansa_Umbria: A Noa premio Pellegrino di Pace Assisi - Umbria -

La cantante israeliana Noa riceverà ildi" del Centro internazionale per ladi"per il suo impegno per il Medio Oriente e per il messaggio diche cerca di veicolare con la musica". La cerimonia, il 21 dicembre, al santuario della Spogliazione. A Noa -spiega la diocesi di- sarà consegnato un bronzo di Norberto dal presidente del Centroalla presenza dal vescovo Sorrentino, e del sindaco Proietti. Seguirà il concerto per lacon l'ensembleSuono Sacro.(Di domenica 16 dicembre 2018)