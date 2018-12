A Prato una mostra sulle macchine di Leonardo da Vinci per la lavorazione dei tessuti

Il Museo del Tessuto di Prato dedica una mostra a Leonardo da Vinci : Grazie ai modelli storici in legno e metallo concessi in prestito dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il visitatore potrà apprezzare al meglio i dispositivi per la ...

Un famoso attore argentino è stato accusato di avere stuPrato una collega minorenne : La violenza risalirebbe al 2009 e riguarderebbe due attori della nota telenovela "Il mondo di Patti", Juan Darthés e Thelma Fardin

Incendio in una abitazione di Prato : trovati morti padre e figlia : Due persone sono state trovate morte all'interno della loro casa a Prato dai vigili del fuoco, intervenuti per un Incendio nell'appartamento. Si tratta di un anziano disabile di ottantaquattro anni e della figlia cinquantasettenne. In corso d'accertamento le cause che hanno provocato le fiamme.Continua a leggere

Una settimana senza smartphone - a Prato la prima scuola disconnessa : studenti e prof senza social : Offline per un'intera settimana, a 15 anni. Sembra impossibile, ma non lo è se la sfida si fa insieme: un'intera scuola resterà infatti disconnessa per disintossicarsi dai...

Una corte d’appello spagnola ha confermato la contestata condanna contro i cinque uomini accusati di aver stuPrato una donna durante la festa di San Firmino : Il Tribunale Superiore della Navarra (TSJN), che in Spagna corrisponde a una corte di appello, ha confermato la condanna per abuso sessuale a nove anni di carcere per i cinque uomini accusati di avere stuprato in gruppo una donna di

Riciclare cashmere - l'idea di una startup di Prato : ... sul sito web di Rifò, infatti, chiunque può proporsi come 'collettore' di abiti usati, contribuendo a velocizzare e amplificare la portata del circuito di economia circolare attivato dalla startup.

Lucia Perez. Assolti i 3 uomini accusati di aver stuPrato - torturato e ucciso 16enne argentina. Ni Una Menos : ‘Morta 2 volte’ : La sua morte, e i dettagli della violenza subita, sconvolsero l’Argentina e tutta l’America Latina, dando il via al primo sciopero generale delle donne in Argentina e ad una serie di manifestazioni che avviarono il movimento #NiUnaMenos (Non una di meno). Ma a due anni dal crimine, i giovani accusati di aver drogato, stuprato, impalato e assassinato la sedicenne Lucia Perez sono stati Assolti dal tribunale di Mar del Plata dal ...

I resti della famiglia della Corgna da San Francesco al Prato al cimitero monumentale per la catalogazione - in attesa di una definitiva ... : UMWEB, Perugia. I resti scheletrici dei componenti della famiglia del condottiero Ascanio della Corgna, custoditi nel monastero di San Francesco al Prato, saranno sottoposti ad una più attenta ...

Hai comPrato quote di una Bcc? Non avrai indietro i tuoi soldi anche se ne hai diritto : In Italia succedono cose da chiodi. Incredibili. Il governo Renzi ha fatto una legge grazie alla quale se hai investito i tuoi soldi in quote di una Bcc (Banca di credito cooperativo), non puoi più riavere i tuoi soldi indietro. Per fortuna il governo attuale ha congelato il provvedimento fino a gennaio. Il che vuol dire che forse a qualcuno è passato per l’anticamera del cervello che in questo provvedimento c’è qualche cosa che non va… Ma ...

Giada Giovanelli e Francesco Branco / "Dopo Temptation Island abbiamo comPrato una casa : vogliamo un figlio" : Giada Giovanelli e Francesco Branco oggi sono più sereni che mai: dopo Temptation Island hanno comprato una nuova casa e oggi sperano di poter allargare la famiglia.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:17:00 GMT)