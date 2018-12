Uccide la figlia in modo atroce | Amelia aveva 4 anni

Uccide la figlia 19enne e il fidanzato per un selfie insieme : la moglie lo scopre e lo fa arrestare : Un uomo ha ucciso la figlia di 19 anni e suo cugino fidanzato sono stati uccisi in Pakistan perché avevano scattato un selfie insieme, un atto che l'uomo ha considerato disonorevole per la famiglia. ...

Usa - picchia la figlia adottiva neonata e la Uccide : 'Non smetteva di piangere' : Una vera e propria tragedia familiare, in cui a perdere la vita purtroppo è ancora una volta una vittima innocente. L'ultimo drammatico episodio si è consumato negli Stati Uniti d'America, precisamente in Florida, dove un uomo, il ventinovenne Artem Eydelman, ha ucciso la propria figlia, Gwendolyn Eydelman, mentre era impegnato a cambiarle il pannolino. Un raptus di follia che l'ha portato ad usare violenza sulla piccola perché quest'ultima ...

Picchia la figlia di 7 settimane mentre cambia il pannolino e la Uccide : Una storia agghiacciante arriva dalla Florida, dove un giovane 29enne, Artem Eydelman, ha Picchiata ferocemente fino ad ucciderla perché non smetteva di piangere. L’uomo era rimasto solo con la figlia di sole sette settimane dopo che la compagna era uscita di casa per andare a lavoro e dopo poche ore ha commesso il terribile infanticidio. La notizia ha lasciato senza parole i familiari dei due e i vicini di casa, che non hanno mai avuto alcun ...

Uccide di botte la figlia adottiva di 7 mesi mentre le cambia il pannolino : 'Ero frustrato - lei piangeva' : Doveva cambiarle il pannolino. E invece l'ha uccisa picchiandola selvaggiamente. La vittima è una bimba di 7 mesi, l'asassino è il padre adottivo, che aveva scelto di riconoscere la piccola dopo ...

Papà picchia la figlia di 7 settimane mentre cambia il pannolino e la Uccide : «Non smetteva di piangere» : La figlia non smetteva di piangere così lui l'ha picchiata ferocemente fino ad ucciderla. Il 29enne Artem Eydelman era rimasto solo con la figlia di 7 settimane nella loro casa in Florida,...

La figlia di 7 settimane piange durante cambio pannolino - papà la picchia fino a Ucciderla : In un primo momento il 29enne ha affermato di aver trovato la piccola esanime nella culletta ma quando gli investigatori gli hanno detto che sul corpicino della figlioletta erano evidenti segni di percosse brutali, ha ammesso di averla picchiata durante un cambio pannolino perché non smetteva di piangere.--Era rimasto da solo in casa con la figlioletta di appena 7 settimane mentre la compagna era andata al lavoro ma non riusciva a calmare ...

Varese : Uccide a Parigi l'ex davanti a figlia 8 anni - arrestato a Malpensa : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - La polizia in servizio allo scalo aereo di Malpensa (Varese) ha arrestato un cittadino senegalese ricercato in campo internazionale per omicidio. L'uomo si è presentato al controllo passaporti intento ad imbarcarsi su un volo diretto a Dakar esibendo un lasciapassare ri

Maltrattata la famiglia - la moglie si Uccide : l'uomo poi minaccia di morte la figlia e viene arrestato : di Simone Pierini Una vita di vessazioni e violenza tra le mura domestiche. moglie e figlia lo avevano denunciato per maltrattamenti in famiglia. Inutilmente, tanto che la donna si era suicidata dalla ...

Maltrattata la famiglia - la moglie si Uccide : l'uomo poi minaccia di morte la figlia e viene arrestato : Una vita di vessazioni e violenza tra le mura domestiche. moglie e figlia lo avevano denunciato per maltrattamenti in famiglia. Inutilmente, tanto che la donna si era suicidata dalla disperazione. E ...

Mamma Uccide figlia di 2 mesi lanciandola dall’auto in corsa - poi tenta il suicidio : La donna di 32 anni, Nicole Stasio, era in vacanza quando ha messo in atto il drammatico gesto, poco dopo si è lanciata dalla stessa auto rimanendo ferita. La donna soffrirebbe di depressione post-parto.Continua a leggere

Milano - la figlia della Boccassini investe e Uccide un pedone sulle strisce - Polemiche sul capo dei vigili : Un uomo, investito sulle strisce pedonali da uno scooter: la vittima, il medico e infettivologo Luca Voltolin , muore in ospedale. Un tragico incidente stradale come molti altri accaduti a Milano, non ...

Uccide pedone : indagata la figlia della Boccassini : Milano Un pedone investito da uno scooter sulle strisce, morto alcuni giorni dopo per le ferite riportate, e una persona indagata per omicidio stradale. Quest'ultima è Alice Nobili, 35enne figlia di ...

Mamma tenta di Uccidere il cane che ha attaccato la figlia di un anno - ma la bimba muore : drammatica telefonata con la polizia : Un dramma familiare consumato al telefono con il numero unico delle emergenze, e, alla fine, il tragico epilogo. È morta a solo un anno la piccola Triniti, attaccata dal suo cane con cui...

Bielorussia - madre Uccide e decapita la figlia di 8 anni insieme all'amante : Orrore a Luninets , in Bielorussia , dove Anna Klob, una bimba di soli 8 mesi, è stata seviziata ed infine crudelmente uccisa dalla propria madre. La donna, una 25enne di nome Natalia, ha agito ...