Microsoft Notizie | implementata l’edizione internazionale inglese

: Speriamo! Tirate fuori qualche esclusiva cazzuta di peso! - 0Sucram : Speriamo! Tirate fuori qualche esclusiva cazzuta di peso! - GianlucaOdinson : Xbox One X, One S e giochi Microsoft in offerta nel nuovo Volantino Euronics di Natale - euroinformatica : Rilascio #aggiornamenti #Microsoft e #Adobe – Dicembre 2018 grazie a @CertPa -

(Di sabato 15 dicembre 2018) La Universal Windows App disi è appena aggiornata alla versione 4.28.3242 introducendo, anche in Italia, una funzione precedentemente riservata solo agli Stati Uniti.Changelog Arriva l’edizione): può essere attività dalle impostazioni e permette di leggere tutte leprovenienti dal mondo intero scritte in lingua. Fix di bug e miglioramenti in generale.Link al downloadNews: le ultimein tempo reale (Gratis, Windows Store) →