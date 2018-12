Gaffe del leghista Pepe in Senato | Battisti diventa Sofri

E così Cesare Battisti diventa Adriano Sofri : Gaffe del senatore leghista Pepe : L'esponente del Carroccio confonde il terrorista dei Pac con il fondatore di Lotta Continua...e i colleghi lo applaudono

Amburgo - Gaffe natalizia : calendario dell'Avvento con i gadget del Werder Brema : Un Natale inedito dalle parti del Volksparkstadion, stadio che per 55 interminabili anni ne ha scandito la longevità in Bundesliga. La fine di un'era è arrivata lo scorso 12 maggio, quando l'orologio ...

E così Cesare Battisti diventa Adriano Sofri : Gaffe del senatore leghista Pepe : In comune Cesare Battisti e Adriano Sofri non hanno niente, forse non si sono nemmeno mai incontrati. Eppure, il temerario senatore della Lega, Pasquale Pepe, durante le dichiarazioni di voto al ...

Lega - Gaffe del senatore Pepe : “Spero che presidente Brasile assicuri Sofri alle patrie galere”. Ma si tratta di Battisti : gaffe del senatore della Lega, Pasquale Pepe, durante la discussione sul ddl anticorruzione al Senato. Il parlamentare esordisce puntando il dito contro il Pd, scatenando le proteste dei senatori dem, Andrea Marcucci e Teresa Bellanova. A stento la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, riesce a placare la bagarre. Quando riprende la parola, Pepe dichiara, sempre accusando il Pd: “Vorrei ricordare che quella cultura politica, in un ...

PATRIZIA ROSSETTI A VIENI DA ME/ La Gaffe della squadra di Caterina Balivo : 'abbiamo toppato' : PATRIZIA ROSSETTI ospite a VIENI da Me nel salotto di Caterina Balivo: le minacce di morte durante Pechino Express: 'Ho avuto paura'

L'Eredità - la Gaffe del liceale : "Il passato remoto di nuocere? Nocei" : A L'Eredità la gaffe è sempre dietro l'angolo. I concorrenti lo sanno, il conduttore pure e i telespettatori anche. Dopo il concorrente che non indovina la parola Timbuctù nonostante nel quadro ci ...

Prandelli e la Gaffe in conferenza stampa : l’allenatore imbarazzato per il lapsus. E il video diventa virale : Parlando con i cronisti durante la conferenza stampa organizzata alla vigilia della sfida con la Spal, l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli è inciampato un in un lapsus imbarazzante. Il video è diventato in poche ore virale L'articolo Prandelli e la gaffe in conferenza stampa: l’allenatore imbarazzato per il lapsus. E il video diventa virale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le notizie del giorno – L’incredibile Gaffe della Juventus : Le notizie del giorno – Nella giornata di venerdì è andata in scena la partita valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus ed Inter in una partita che ha regalato emozioni e visto il successo della Juventus grazie alla rete di Mario Mandzukic nel secondo tempo. Nel frattempo nelle ultime ore sta facendo il giro del web una gaffe da parte della Juventus, social media manager della Juventus ha ...

Genoa - la Gaffe di Prandelli fa il giro del web [VIDEO] : Il Genoa ha optato per il ribaltone in panchina, la clamorosa eliminazione ai sedicesimi di Coppa Italia ha spinto il presidente Preziosi ad un nuovo ribaltone, via Juric dentro Prandelli. Il tecnico si presenta in conferenza stampa: “Io vivo di emozioni e oggi sono molto emozionato. Basta vedere questa maglia, questi colori e questa storia, spero di aiutare questa squadra a ritrovare la giusta strada, convinti che saremo uniti tutti ...

Genoa - che Gaffe di Prandelli in conferenza stampa : “non possiamo parlare di… figa” [VIDEO] : Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Genoa, Prandelli ha commesso una sorprendente gaffe conferenza stampa con gaffe per Cesare Prandelli, presentato oggi come nuovo allenatore del Genoa. L’ex ct della Nazionale ha preso il posto di Ivan Juric, esonerato da Preziosi dopo il ko ai rigori in Coppa Italia contro l’Entella. Arrivato ieri a Pegli, Prandelli ha risposto questa mattina alle domande ...

Uefa - Gaffe nel sondaggio sui migliori numeri 7 della stagione : manca Cristiano Ronaldo! : Dopo il Pallone d'Oro finito altrove, è questo un nuovo, piccolo, screzio tra Ronaldo e il mondo del calcio?

Ecotassa - Gaffe della Castelli : “La Panda 1.2 costerà di più? Che comprino una Panda 1000” : Difendendo l'Ecotassa, Castelli ha dichiarato: "La norma tutela chi oggi ha un’auto, perché non aggiungiamo tasse. E tutela chi sceglie un’utilitaria". Incalzata dal conduttore, che gli ricorda come la nuova tassa andrebbe a incrementare di 300 euro il prezzo di una Panda 1.2 euro 6, Castelli replica: "Potrebbero scegliere di comprare un’utilitaria che magari è una Panda 1000".Continua a leggere

L'Eredità - - ennesima - Gaffe del concorrente. Imbarazzo in studio : L'Eredità è da sempre il programma delle gaffe . Vuoi l'emozione, vuoi l'essere in televisione magari per la prima volta, fatto sta che campioni e concorrenti spesso cadono sulle banalità. Ed ...

L’Eredità - la Gaffe del concorrente Andrea sull’antica città del Mali : Chissà se gli autori de ”L’Eredità’ avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Ultimamente il quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno sta regalando una serie di gaffe da far rabbrividire. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola “locatario” (l’unica lettera mancante era la ‘t’) a quella che parla di “pollice ...