Besiktas sul lastrico | Pepe rescinde il contratto

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino attende il Banvit - trasferta turca per Bologna sul campo del Besiktas : Doppia sfida turca per Avellino e Bologna nella 5a giornata della fase a giorni della Basketball Champions League 2018-2019. Domani, mercoledì 7 novembre, la Virtus scenderà in campo alle 18.00 contro il Besiktas nel tentativo di rimanere in testa a punteggio pieno nel gruppo D. La Sidigas, reduce dalla prima sconfitta europea contro l’UCAM Murcia, affronterà in casa alle 20.30 l’insidioso Banvit, diretta concorrente per il passaggio ...