X Factor | Anastasio e le polemiche per quel like a Casapound | ' Non sono fascista né

X Factor 2018 - Anastasio e i like a Salvini e Casapound : ‘Se uno dice una cosa giusta la condivido’ : I like sono suoi, ma li rivendica nel nome del libero pensiero: Anastasio è il trionfatore della 12esima edizione di X Factor ma a funestare il suo trionfo ci sono le polemiche sulle sue presunte preferenze politiche per Salvini e Casapound. Il rapper in conferenza stampa conferma che il profilo che gli è stato attribuito è suo e precisa: “Sono un libero pensatore, non credo che siano opinioni additabili come fascismo. I like li ho messi ...

X Factor 2018 - la finale : vince Anastasio. Naomi al secondo posto : Marco Anastasio è il vincitore di X Factor 2018. Il rapper campano ha conquistato il pubblico di Sky Uno e anche quello in chiaro di tv8. Pronostici rispettati dunque per una finale...

Ecco chi è Anastasio - il vincitore di X Factor : Anastasio. Ha vinto lui, i suoi testi, la sua voglia di comunicare che sgorga dalle sue canzoni e le fa superare una timidezza innata. Si faceva chiamare "Nasta", prima di partecipare ad XFactor, ma poi ha voluto cambiarlo perché "Voglio essere semplicemente me stesso, non voglio costruire un personaggio". E" nato a Meta di Sorrento 21 anni fa. Diplomato a Portici all"Istituto Agrario, viene da una famiglia benestate, nonno, papà e fratello ...

Anastasio al top nella finale di X Factor Italia più vista di sempre del talent Sky : Anastasio ha vinto ieri sera l’edizione 2018 di “X Factor Italia”, al termine della finale-evento live al Mediolanum Forum di Assago per un’edizione che ha raggiunto nuovi record d’ascolto, di voti e sui social network. 21 anni, studente di Meta di Sorrento, Marco Anastasio non ama parlare di sé, preferisce scrivere ciò che pensa. Una passione, quella per la musica, che ha coltivato da solo, attratto ...

Anastasio cambia X Factor : vince il talent show con il suo stile e la sua penna unica : Vittoria annunciata per alcuni, sorprendente per i più tradizionalisti. Anastasio, il rapper-autore campano di 21 anni, ha sbaragliato la concorrenza e mostrato i muscoli al Forum di Assago, palcoscenico allestito proprio per la finale, vincendo la dodicesima edizione di X Factor. Una cornice fantastica per coronare un sogno, perché il giovane talento di Meta di Sorrento non si aspettava assolutamente di poter ottenere questo prestigioso ...

X Factor 2018 - polemiche sui social per i like di Anastasio a Salvini - Trump e CasaPound. Il suo manager : “Deplorevole che lo accusino di fascismo” : E fu così che il rapper Anastasio (stra)vinse l’undicesima edizione di X Factor. Ma mentre il palco del Forum di Assago ospitava le sue esibizioni e la sua proclamazione annunciata, sui social montava una polemica sulle presunte preferenze politiche del ragazzo che fa Anastasio di cognome. Proprio nella giornata di giovedì il portale Noisey pubblicava un articolo dal titolo “A quanto pare ad Anastasio piacciono Salvini, CasaPound e Trump”, ...

X Factor - Mara Maionchi esalta Anastasio. Poi la parolaccia in diretta : La finalissima di X Factor ha incoronato Anastasio . Sin dall'inizio di questa stagione, il rapper è apparso con una marcia in più rispetto agli altri cantanti in gara. Serata dopo serata, pezzo dopo ...

Tutti pazzi per Anastasio - chi è il rapper vincitore di X Factor 2018 : 21 anni, campano, ha conquistato pubblico e giudici puntata dopo puntata fino al trionfo in finale con Naomi

X Factor 2018 - il consulente artistico di Anastasio : 'Non è fascista' : Attraverso questa pagina, Anastasio, che ha già all'attivo un disco d'oro con il suo inedito 'La fine del mondo' , ha condiviso e messo like a contenuti riguardanti Salvini, Trump, Putin, CasaPound ...

X Factor : trionfa Anastasio - il vincitore annunciato : Nessuna sorpresa: Anastasio ha vinto la dodicesima edizione di X Factor. Il giovane rapper di Meta di Sorrento ha costruito, insieme al suo giudice Mara Maionchi, un percorso perfetto che ha messo in luce ogni settimana la sua dote principale: la capacità di scrivere dei testi originali e brillanti. Anastasio non è la voce, anzi, a volte, si è dimostrato piuttosto debole sul cantato dal punto di vista tecnico, e non è neanche il miglior ...

X-Factor - dal salto di Fedez al trionfo di Anastasio : tutto quello che dovete vedere della finale della dodicesima edizione : Il rapper campano Anastasio ha vinto la dodicesima edizione di X Factor Italia(andato in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno) dominando la finale a quattro al palco del Mediolanum Forum. Battuti Naomi, Luna e i Bowland. Super ospiti Muse, Marco Mengoni, Thegiornalisti e Ghali. Le squadre dei 4 giudici si erano presentate con un concorrente a testa Immagini concesse da Sky L'articolo X-Factor, dal salto di Fedez al trionfo di Anastasio: ...

Anastasio imperatore di X Factor (e forse dell'intero universo) : Quel verso di "Stranizza d'Amuri" di Franco Battiato che fa "Ccu tuttu ca fora c'è a guerra, me sentu stranizza d'amuri" è Anastasio spiegato bene. Niente di quello che c'è fuori – la guerra, la morte, le segnalazioni sul blog delle Stelle – riesce a far sfiorire il fiore: ha vinto cantando questa c

Anastasio vince X Factor : ecco chi è il rapper che ha già conquistato un disco d'oro : Anastasio è il vincitore della dodicesima edizione di X Factor 2018 . Il pupillo di Mara Maionchi puntata dopo puntata ha conquistato anche i più scettici. Ma chi è il rapper che ha letteralmente ...