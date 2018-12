Virgin Galactic ha raggiunto lo Spazio in un volo suborbitale

Virgin Galactic ha infine raggiunto lo Spazio : Per la prima volta lo Spazio plano dell'azienda di Richard Branson si è spinto oltre gli 80 chilometri di altitudine, un passo importante per i suoi voli da 250mila dollari

La navetta SpaceShipTwo Virgin Galactic ha raggiunto per la prima volta lo spazio : La navetta SpaceShipTwo della Virgin Galactic ha raggiunto per la prima volta lo spazio , o perlomeno l’altezza minima considerata come tale. Il Vss Unity suborbital spaceliner della Virgin ha infatti raggiunto l’altitudine massima di 82,7 chilometri durante un volo di prova a razzo nel deserto del Mojave della California. Gli 80 km di altezza sono il confine al quale la Nasa e l’aeronautica degli Stati Uniti fa riferimento per il conferimento ...

Nuovo test di volo per la navetta di Virgin Galactic : il sogno del turismo spaziale diventerà presto realtà? : Richard Branson, patron di Virgin Galactic, si sta preparando a fare il passo tanto atteso di cercare di far volare la sua navetta dedicata al turismo spaziale fino ai confini dello spazio. La Virgin Space Ship (VSS) Unity è sottoposta ai controlli finali in preparazione di un test che dovrebbe portarla molto più in alto rispetto a prima e un grande passo più vicina a trasformare il sogno del turismo spaziale in realtà. “È un giorno che ...