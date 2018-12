Tennis | Torino in corsa per ospitare le ATP Finals | la soddisfazione della sindaca

Tennis - corsa ad ospitare le ATP Finals : Torino dovrà vedersela con Manchester - Singapore e Tokyo : Manchester, Singapore e Tokyo contenderanno a Torino le ATP Finals dal 2021 al 2025: diramata oggi la short list delle contentendi Torino è stata inserita dall’Atp nella short list comprendente le quattro città finaliste che si contenderanno l’aggiudicazione delle Finals dal 2021 al 2025. Lo ha comunicato oggi l’Associazione di Giocatori Professionisti: il capoluogo piemontese è stato scelto insieme a Manchester, ...

Tennis - Sergio Palmieri sulla candidatura di Torino per le ATP Finals 2021-2026 : “Impianto olimpico degno. Le istituzioni con noi” : Cinque anni: tanti sono quelli per i quali Torino intende ospitare le ATP Finals quando scadrà il tempo di Londra, che ospiterà la sua presunta ultima edizione del torneo di fine anno nel 2020. Per farlo, la Federazione Italiana Tennis ha messo in campo il palasport più grande d’Italia, il Palasport olimpico di Torino, già noto come PalaIsozaki e rinominato Pala Alpitour per ragioni di sponsorizzazione. Sergio Palmieri, dalle pagine di ...

Tennis A1 femminile : Faenza pareggia in casa con Genova. Ora i playout salvezza contro Torino : 50 al mondo, così come Arcangeli si è difesa bene contro la Bronzetti. Mi fa poi piacere la vittoria nel doppio di Arcangeli e Pasini, che mi sono piaciute come atteggiamento. Ora ci prepariamo ...

Tennis : Torino ufficializza la candidatura ad ospitare le ATP Finals nel 2021 : E’ ufficiale: la Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Coni e grazie all’appoggio di Governo, Comune di Torino e Regione Piemonte ha presentato ufficialmente la candidatura del capoluogo piemontese, che ha indicato come impianto per le partite il Pala Alpitour. Una presa di posizione decisa quella della città della Mole Antonelliana che mette nel mirino un evento di tale importanza per il Tennis mondiale. Il 14 ...

