Più fatturato e occupazione per l' hi-tech ma la domanda locale è ancora sotto tono

Dal 2013 ID@Xbox ha pubblicato Più di 1000 titoli ed ha ottenuto un fatturato di un miliardo di dollari : ID@Xbox (la piattaforma indie di Microsft) ha festeggiato in questi giorni il traguardo di 1000 titoli pubblicati. ID@Xbox è stata presentata durante la Gamescom 2013 e da allora e cresciuta fino ad arrivare a generare introiti per 1 miliardo di dollari.Come riporta GameDaily, il director di ID@Xbox Chris Charla ha raccontato qualche curiosità legata al lancio e alla crescita della piattaforma e di Xbox Live Arcade:"Rispetto agli anni in cui ...