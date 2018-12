Morti due escursionisti dispersi da martedì scorso nel Tarvisiano

Montagna : trovati Morti i due escursionisti dispersi nel Tarvisiano : Sono stati trovati morti in una pozza d’acqua in fondo a un dirupo i due escursionisti triestini dispersi da martedì scorso. Ne dà notizia un comunicato dell’ufficio stampa del Soccorso Alpino. Ora si sta procedendo al recupero dei corpi. Le ricerche in questi giorni per rintracciarli non erano mai cessate e anche questa mattina era salita sui rilievi del Tarvisiano, dove i due si erano persi, la task force composta da una ...

Due treni si sono scontrati in una stazione ad Ankara - in Turchia : ci sono almeno 4 Morti e 43 feriti : Questa mattina due treni si sono scontrati in una stazione ad Ankara, la capitale della Turchia: ci sono almeno 4 morti e 43 feriti, ha detto il governatore locale Vasip Sahin. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 del mattino (le

Attentato mercatino Strasburgo - è caccia a Chérif Chekatt dopo la strage. Due Morti - 14 feriti : Fra i feriti gravi c'è anche un italiano, Antonio Megalizzi, giornalista trentino di 28 anni e collaboratore di Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario che trasmette in diretta ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. “Due Morti - 11 feriti”. L’attentatore in fuga : è asserragliato - conflitto a fuoco : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sette o otto colpi esplosi sulla folla intorno alle ore 20 vicino alla centrale Place Kleber. Poi, l’uomo si è spostato di qualche metro e ha riaperto il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. La polizia riferisce che ci sono due morti e undici feriti, di cui sette gravi. Tra loro anche un militare dell’Opération Sentinelle. La zona intorno al centro storico è stata ...

