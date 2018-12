Atassie ereditarie più comuni

fondazioneserono

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Atassia di Friedreich Prende il nome da Nicholaus Friedreich, che descrisse per la prima volta i danni provocati dalla malattia. È l’atassia ereditaria più comune, si trasmette per via autosomica recessiva e ha una prevalenza compresa fra 2 e 3.4 su 100.000. La malattia si presenta di solito alla pubertà, ma può comparire dai 2 ai 25 anni di età. L’alterazione genetica caratteristica di questo tipo di atassia determina un’alterazione di una proteina denominata fratassina che è presente nei mitocondri e gioca un ruolo nel metabolismo del ferro. La carenza di fratassina crea accumulo di ferro nei mitocondri e difetti di enzimi caratteristici di queste strutture con aumentata sensibilità allo stress ossidativo. L’accumulo dei radicali liberi provoca la morte delle cellule. Fra le manifestazioni cliniche di questa malattia c’è un’atassia progressiva degli arti e del cammino alla quale si ...