A Bruxelles si tratta fino all' ultimo | a Roma non si smette di litigare Botta e risposta

Manovra - Conte da Bruxelles : 'Trattativa a oltranza con l'Ue' - : Il premier a margine del Consiglio Ue fa il punto sul negoziato per evitare la procedura d'infrazione. Definisce la legge di bilancio "ben costruita, ben meditata" e afferama che la decisione di ...

Italia e Ue trattano a oltranza - Tria pronto a restare a Bruxelles : I ritocchi illustrati a Bruxelles dal premier Conte hanno portato il divario deficit/pil dal 2,4 al 2,04, ma potrebbero non essere sufficienti per impedire l'apertura di una procedura d'infrazione. ...

Deficit - a Bruxelles si tratta a oltranza. L'Ue chiede di più : ROMA Il Deficit più bizzarro del mondo, quello che pareva fissato al 2,04% per il 2019, per ora non basta e tra Italia e Ue si apre una trattativa a oltranza. Nel giorno successivo alla svolta sulla manovra italiana il premier ...

Manovra - si tratta a oltranza. Tria resta a Bruxelles. Intesa vicina. Moscovici vigila : 'Un passo nella giusta direzione, ma ancora non ci siamo' aveva detto il commissario Ue prima di esprimere la volontà di trovare un'Intesa -

Italia e Ue trattano su conti a Bruxelles. Moscovici attacca - poi frena : Il 2,04 per ora non basta, tra Italia e Ue è trattativa a oltranza. Nel day after della svolta sulla manovra Italiana il premier Giuseppe Conte ottiene, in una nota ufficiale e dopo la cena di ieri sera, la fiducia dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma non incassa il sì definitivo di Bruxelles. Il deficit strutturale e la fredda ape...

Manovra - si tratta a oltranza. Tria resta a Bruxelles. Intesa vicina. Moscovici viglia : 'Un passo nella giusta direzione, ma ancora non ci siamo' aveva detto il commissario Ue prima di esprimere la volontà di trovare un'Intesa -

Manovra economica 2019 - Tria a Bruxelles fino a chiusura trattativa con Ue - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Economia annuncia: "Sul tavolo la nostra proposta" di legge di bilancio. Ieri il premier Conte ha proposto di portare il deficit al 2,04 . "Cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza", commenta ...

Manovra - il Senato ostaggio della trattativa tra Roma e Bruxelles. I nuovi saldi slittano all'esame dell'aula : I circa 4mila emendamenti presentati in Senato farebbero pensare alla necessità di una corsa all'ultimo respiro per licenziare la Manovra in tempo. Il testo, infatti, deve ritornare di nuovo alla Camera per il terzo e decisivo via libera: i tempi stringono, Natale si avvicina. E invece palazzo Madama si ritrova ostaggio della trattativa tra il governo italiano e la Commissione europea. Perché i nuovi saldi, con in testa il deficit ...

Conte-Juncker - ecco cosa peserà nella trattativa tra Italia e Bruxelles : L'economia in stagnazione Un altra carta da giocarsi sarà quella dello stato di salute dell'economia Italiana, che stenta a ripartire. L'Istat ha rivisto al ribasso la valutazione preliminare del Pil ...

MANOVRA/ La vera arma dell'Italia nella trattativa con Bruxelles : MANOVRA in aula. È giusto arrivare a una de-escalation nella discussione con le autorità europee, ma anche la Ue deve cedere, altrimenti crolla.

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento. Obiettivo : trattare ancora con Bruxelles : L'annuncio della premier britannica: "L'accordo sarebbe respinto con un margine significativo". Il voto era inizialmente in programma per domani sera. Tusk convoca il vertice per giovedì: "Non rinegoziamo accordo, ma pronti a facilitare la ratifica di Londra".Continua a leggere

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento | Lo scopo : trattare ancora con Bruxelles : Theresa May, con un discorso non programmato a Westmister, ha rinviato il voto del Parlamento sulla Brexit previsto per martedì. L'obiettivo è rinegoziare il capitolo dell’accordo raggiunto con Bruxelles sull'uscita dall'Ue che riguarda il backstop, la clausola di salvaguardia sul confine irlandese.