U&D | oggi proposta di matrimonio in studio | il bacio tra Lorenzo e Claudia

Anticipazioni U&D oggi 13 dicembre : sedute della scelta per due fidanzati del pubblico : oggi, giovedì 13 dicembre, penultimo appuntamento in televisione con Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale ideata e condotta da Maria De Filippi, di cui vedremo in onda una nuova puntata del trono classico. In queste ore sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset sono state fornite le prime Anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso dei prossimi appuntamenti e possiamo svelarvi che la puntata si ...

Anticipazioni U&D oggi 12 dicembre : Gemma e il bacio inatteso con l'ex Rocco : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi, di cui oggi 12 dicembre verrà trasmessa la terza e ultima puntata di questa settimana dedicata al trono over. Le Anticipazioni rivelano che anche in questo appuntamento non mancheranno i colpi di scena e in particolar modo vedremo che per Gemma Galgani ci sarà un ritorno di fiamma che non passerà inosservato e che la rivedrà ...

U&D trono over di oggi : Gemma rivela di non essere attratta da Paolo ma da Rocco : oggi è andata in onda su Canale 5 la prima parte della puntata del trono over di Uomini e Donne registrata lo scorso 24 novembre. Al centro della scena, come di consueto, c'è stata Gemma Galgani e le sue vicende amorose con i cavalieri Paolo e Rocco Fredella. La dama torinese ha stupito tutti, annunciando in studio di voler interrompere la sua conoscenza con Paolo, e rivelando al contempo di provare ancora una certa attrazione per ...

U&D - pioggia di petali rossi in trasmissione : ma non è la scelta di un tronista : Una pioggia di petali rossi che scende giù dal soffitto e una canzone d'amore a incorniciare il magico momento. Tutto farebbe pensare che a Uomini e Donne , uno dei tronisti abbia scelto ...

Anticipazioni U&D oggi - l'addio in lacrime di Teresa Langella : 'Voglio mandare via tutti' : I colpi di scena nello studio di Uomini e donne non mancano mai e, nel corso della puntata del trono classico che vedremo in onda oggi 29 novembre, assisteremo al pianto disperato della bella Teresa Langella, la quale dirà addio a tutti i suoi corteggiatori, in quanto amareggiata e delusa dal comportamento che hanno avuto in trasmissione. Un addio che creerà un po' di caso all'interno dello studio, dato che Teresa metterà in discussione tutto il ...