Ravezzani duro | ' Lo dico da tempo che l' Inter avrebbe dovuto cedere Perisic'

(Di giovedì 13 dicembre 2018) L'è sotto accusa dopo l'eliminazione in Champions League maturata dopo il pareggiono contro il Psv Eindhoven per 1-1, con il Tottenham che è riuscito a qualificarsi grazie allo stesso risultato ottenuto al Camp Nou contro il Barcellona. Un pari che fa ancora male visto che la squadra nerazzurra è consapevole di aver perso non solo una grande occasione visto chebattere l'ultima in classifica del proprio girone, già fuori da tutto, ma ha anche perso un tesoretto da oltre quindici milioni di euro, che sarebbe potuto essere investito nella prossima sessione di calciomercato. Con l'Europa League, invece, difficilmente ci saranno grandi innesti all'no della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti.sotto accusa Tutta l'è sul banco degli imputati per il pareggio di martedì sera contro il Psv Eindhoven, che ha portato all'eliminazione in ...