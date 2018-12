Pd : Boschi - chi voto? Non Zingaretti : Le primarie possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono essere un primo passo per ripartire. Non ho ancora deciso chi sosterrò alle ...

Boschi : "Salvini? Non è fascista" : ' Matteo Salvini fascista? Non sono per le semplificazioni'. Maria Elena Boschi controcorrente rispetto al resto della sinistra. A un forum organizzato nella redazione di Leggo , l'ex ministro non ...

Manovra - Maria Elena Boschi : “Governo torna indietro - era tutto uno scherzo. Tanto pagano italiani” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, attacca la decisione del governo di abbassare solamente ora, dopo le trattative con Bruxelles, il deficit previsto dalla legge di Bilancio: "Per due mesi hanno raccontato la storia del Governo che non si piegava all’Europa. Adesso, comprensibilmente, tornano indietro e seguono Bruxelles. Era tutto uno scherzo, Tanto pagano gli italiani".Continua a leggere

Maria Elena Boschi - la lezione alla sinistra ossessionata da Matteo Salvini : 'Perché non è un fascista' : La critica politica è legittima. Ma come spiega la Boschi, bene ribadirlo, il fascismo è tutt'altra roba.

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Natale : arrivano nel weekend gli alberi da Boschi distrutti : arrivano gli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. L’iniziativa fino ad esaurimento scorte è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del Natale. ...

Pd : Boschi - non sarò presidente : ANSA, - ROMA, 11 DIC - "Leggo di ipotesi strampalate e assurde che mi riguardano. Non sono minimamente interessata a svolgere il ruolo di presidente del Pd". Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, ...

Elena Boschi prende in giro il premier Conte : “il presunto premier Conte è venuto in aula da solo” : Elena Boschi non smorza i toni contro Conte, oggi presentata in un aula vuota la manovra che verra presentata Banchi di maggioranza e governo semivuoti in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula alla Camera sul Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre. Diversi deputati del Pd hanno pubblicato foto dell’emiciclo sui social. “Pienone nei banchi del governo per le comunicazioni del Presidente ...

Natale - Coldiretti : “A Roma abeti dei Boschi distrutti” : Richieste al di sopra delle previsioni per gli alberi di Natale realizzati con gli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. Lo rende noto la Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc ha deciso di prorogare la vendita fino ad esaurimento anche stamani nel mercato di Campagna ...