Monster Hunter World | in arrivo un evento con Geralt di Rivia

Imperdibile offerta per Monster Hunter Generations - Ultimate : Se ancora non avete messo mano a Monster Hunter Generations Ultimate, il seguito di Monster Hunter Generations, abbiamo delle ottime notizie per voi.Infatti, su Amazon è comparsa un'interessantissima offerta dedicata al gioco per Nintendo Switch. Nello specifico, potete fare vostro il titolo al prezzo di 24,99 Euro, con uno sconto del 58% sul prezzo di partenza.Monster Hunter Generations Ultimate - Nintendo Switch.Read more…

Monster Hunter World : in arrivo domani su console una versione di prova ricca di contenuti : Se in qualche modo ancora non avete messo mano a uno dei migliori giochi cooperativi di quest'anno, vi segnaliamo che Monster Hunter: World sta ottenendo una grande versione di prova domani.La versione trial, come riporta VG247.com, contiene il gioco base senza alcun contenuto di espansione ma vi consente di sperimentare battute di caccia fino al livello di 3 stelle. In altre parole, ci sono un sacco di contenuti in offerta e potete provare ...

Monster Hunter World : nuove missioni e mostri con la nuova espansione Iceborne : Come riporta VG247 , Iceborne è in parole povere l'espansione che i fan attendevano da tempo, il DLC espande il mondo di gioco introducendo nuovi nemici, missioni ed ambientazioni, inoltre sarà ...

Monster Hunter World : nuove missioni e mostri con la nuova espansione Iceborne : Capcom ha da poco annunciato la nuova espansione per il suo Monster Hunter World, Iceborne. Si tratta di un DLC che introduce nuove quest e mostri, oltre che espandere la trama con una nuova campagna.Come riporta VG247, Iceborne è in parole povere l'espansione che i fan attendevano da tempo, il DLC espande il mondo di gioco introducendo nuovi nemici, missioni ed ambientazioni, inoltre sarà presente una modalità storia che si pone dopo gli eventi ...

Geralt va a caccia di mostri : il nuovo evento di Monster Hunter World è dedicato a The Witcher : Fresco di vittoria ai The Game Awards 2018 dove ha trionfato come miglior RPG, Monster Hunter: World continua a offrire ai giocatori nuovi contenuti a quasi un anno dalla sua uscita su console.Una nuova collaborazione tra Capcom e CD Projekt RED permette ai giocatori di Monster Hunter: World mettersi nei panni di Geralt di Rivia, un ammazzamostri professionista dotato di forza e riflessi sovrumani, che li porterà in una serie di missioni da ...

Capcom ha in programma per oggi una presentazione dedicata a Monster Hunter World : I giocatori di Monster Hunter World possono aspettarsi alcune novità per il gioco nel corso di una presentazione che si terrà oggi, lunedì 10 dicembre.Mentre non siamo sicuri di ciò che Capcom ha in serbo per la presentazione di Monster Hunter World, molto probabilmente qualche annuncio verrà svelato dagli sviluppatori.Come segnala VG247.com, l'evento potrebbe avere qualcosa a che fare con la celebrazione dell'anniversario del gioco a gennaio ...

Fortnite e Monster Hunter World : importanti regali in omaggio per chi acquista una GPU GeForce GTX : Se per caso volete rinnovare la scheda video del vostro PC e attendete il momento giusto, dovete sapere ora potrebbe presentarsi l'occasione perfetta. acquistando una scheda grafica GeForce GTX otterremo infatti anche il Fortnite Counterattack Set con 2000 V-Bucks, inoltre è stato esteso il bundle di Monster Hunter World, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Nvidia per tutti i dettagli: Read more…

Il film di Monster Hunter si mostra in una nuova immagine - più fedele al gioco - : Quando il tenente Artemis , Milla Jovovich, e i suoi fedeli soldati vengono trasportati dal nostro mondo al nuovo mondo, l'imperturbabile tenente riceve lo shock della sua vita. Nella sua disperata ...

Monster Hunter : diamo un'occhiata al set del film dedicato al celebre videogioco : L'adattamento cinematografico della celebre saga Capcom sta svolgendo le riprese in Sud Africa, e come riporta IGN possiamo dare un'occhiata in esclusiva al set.Nella foto che segue possiamo scorgere Milla Jovovich nei panni di Natalie Artemis, un personaggio realizzato per dare un protagonista al film, in quanto la saga videoludica non presenta una vera e propria trama da trasporre.Ecco la sinossi del film: "Dietro al nostro mondo se ne ...

Monster Hunter World : il nuovo raid boss Kulve Taroth arriverà su PC a novembre : Monster Hunter: World sta per introdurre una nuova creatura da cacciare, per la felicità di tutti i giocatori PC.Come riporta PCgamer infatti si tratta niente meno che di un World raid boss. Si chiama Kulve Taroth, e arriverà il 2 novembre su PC. Questo Drago Antico richiederà ben 16 cacciatori per essere abbattuto, per cui il lavoro di squadra sarà molto importante per portare a casa la preda.Il boss è stato lanciato in precedenza su console, ...

Con 10 milioni di copie distribuite Monster Hunter : World guida i forti risultati di Capcom degli ultimi sei mesi : La divisione giochi di Capcom ha aiutato la società a raddoppiare i profitti nella prima metà dell'anno fiscale, in gran parte grazie alla continua e forte performance di Monster Hunter: World.Come riporta Gamesindustry.biz, il publisher giapponese ha confermato che Monster Hunter: World ha superato dieci milioni di copie distribuite nel secondo trimestre fiscale, lo stesso periodo in cui è stata pubblicata la versione PC del gioco. Questo è un ...

Il film di Monster Hunter sembra piuttosto diverso dal gioco : Monster Hunter World ha raggiunto grandi risultati per Capcom, vendendo oltre 10 milioni di copie fino ad oggi. Ora è il momento migliore per capitalizzare la serie e quale modo migliore di raggiungere le masse se non con un'autentica esperienza cinematografica di Monster Hunter? In alternativa, che ne pensate di un film in cui alcuni soldati cadono in un portale e sparano a qualcosa? Già, perché probabilmente è quello che la pellicola ci ...

Confermato il film su Monster Hunter : emergono nuove informazioni sulla trama : Capcom ha Confermato l'adattamento cinematografico di Monster Hunter, il film sarò portato sul grande schermo da Constantin film e diretto da Paul W.S. Anderson (in passato responsabile della serie di film su Resident Evil).Come riporta WCCFTECH, il film narra la storia di due eroi provenienti da due mondi diversi che dovranno distruggere un magnifico ma mortale mostro. Nel film appariranno personaggi amati come l'Admiral. La pellicola è ...