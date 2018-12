Manovra | Di Maio | ' Cambiano i decimali | ma non la sostanza'

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

Manovra - Tria tratta ancora. Di Maio e Salvini : piena fiducia a Conte : Mostrare un governo compatto e una maggioranza coesa ha un indubbio peso nella trattativa con Bruxelles che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta conducendo in queste ore con la Commissione e ...

Manovra : Carfagna - Di Maio come Tsipras : ANSA, - ROMA, 13 DIC - "Sono ormai un ricordo sbiadito le immagini di Luigi Di Maio trionfante sul balcone di Palazzo Chigi, dal quale annunciava di aver convinto il suo ministro dell'economia a scrivere su carta "2,4 per cento". Il capo del M5S ha portato il governo italiano alla stessa umiliazione subita tre anni fa dalla Grecia, con Tsipras costretto a rimangiarsi le promesse ...

Manovra - Conte tira dritto Salvini-Di Maio : "Piena fiducia" : Le parole del Commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici che hanno gelato un po' gli entusiasmi della maggioranza M5S-Lega dopo la proposta italiana a Bruxelles di portare il deficit dal 2,4 al 2,04% non generano nessun commento Segui su affaritaliani.it

Manovra : Di Maio e Salvini : "Manteniamo gli impegni presi" : Dichiarazione congiunta di Salvini e Di Maio sulla Manovra: "Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta - dicono i due vicepremier - piena fiducia nel lavoro di Conte. Siamo persone di buon senso e soprattutto teniamo fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini, mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati. Manterremo tutti gli impegni presi, dal lavoro alla sicurezza, dalla salute alle ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici : «Passi avanti ma non basta». Conte - tensioni con Salvini e Di Maio : La scelta del premier di offrire alla Commissione Ue l'abbassamento del deficit fino al 2,04%, preoccupa i due partiti di governo, per il possibile impatto sulle misure “di bandiera” della Manovra: reddito di cittadinanza e “quota 100” sulle pensioni...

Manovra - il 27 settembre scorso la festa di Di Maio sul balcone per il deficit al 2 - 4% : Sono passati poco più di due mesi, era il 27 settembre, quando il leader del M5S Luigi Di Maio e i suoi ministri si affacciarono nella notte sul balcone di Palazzo Chigi con volti sorridenti, pugni ...

Manovra - vertice Conte - Di Maio - Salvini stasera a palazzo Chigi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Giuseppe Conte 'chiude' con Juncker : deficit al 2% - ecco come seppellirà Luigi Di Maio : La mezza resa di Conte farà felice il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , i mercati e i 'signori dello spread ', ma rischia di far risalire le ...

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Manovra - Di Maio : “Cruciali prossime 48 ore. Francia? Dopo le promesse di Macron mi aspetto che l’Ue accenda un faro” : Dopo le parole del ministro Tria, secondo cui sarebbe preferibile una riduzione del deficit per evitare la procedura d’infrazione, è stato il vicepremier Di Maio a replicare: “Le prossime 24-48 ore nell’interlocuzione con l’Europa sono cruciali. Il tema non è il deficit: l’obiettivo è mantenere le promesse ed evitare la procedura di infrazione. I mercati sono preoccupati e anche dal governo c’è tutta ...

Di Maio : “Stiamo trattando con l’Ue per portare a casa la Manovra. Non tradiremo gli italiani” : Dall'Europa non abbiamo ancora proposte ufficiali sul rapporto deficit/Pil e sugli sforzi necessari per evitare la procedura d'infrazione, l'unica cosa che posso dire è che se l'Ue ci chiede di tradire i cittadini, noi non lo faremo", ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere