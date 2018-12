Folati, vitamina B e fertilità

fondazioneserono

(Di giovedì 13 dicembre 2018) L’incolpisce circa il 15-25% delle coppie, corrispondente a circa 48 milioni e mezzo di persone nel mondo. Molte coppie si rivolgono a Centri di Procreazione Medicalmente Assistita per svolgere tecniche mediche, più o meno invasive, per poter realizzare il sogno di diventare genitori. Ma la probabilità di successo non è elevata e i costi molto spesso non possono essere sostenuti. Ecco il perché nasce il desiderio di identificare fattori di successo a basso costo, relativi soprattutto a dieta e stili di vita.Recenti studi riguardanti l’implementazione di vitamine con la dieta dimostrano che ci sia una migliore ottimizzazione degli ormoni circolanti e quindi una migliore funzionalità ovarica. Ad oggi esistono ancora pochi studi che correlano concentrazioni di omocisteina,, vitamine del gruppo B con livelli circolati di FSH (ormone follicolo-stimolante), LH (ormone ...