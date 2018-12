Death Stranding è un' esperienza online? Un tweet dello scrittore Paul Wilson insieme a

Un grosso interrogativo sull’uscita Death Stranding - perché non ha ancora una data? : La finestra di rilascio di Death Stranding è da sempre un mistero, poiché molti credono che il titolo di Hideo Kojima non vedrà la luce fino al lancio della console di prossima generazione di Sony. Poi, c'è Norman Reedus che "pensa" che Death Stranding uscirà "all'inizio del prossimo anno". Reedus stava discutendo di Death Stranding sul podcast di Dan Fogler, quando è stato interrogato sul lancio. "Penso che uscirà all'inizio del prossimo ...

The Game Awards 2018 : Kojima Productions si scusa per l'assenza di Death Stranding : Dopotutto Hideo Kojima ci aveva avvisati, ma come si suol dire la speranza è l'ultima a morire e ci abbiamo sperato tutti ugualmente, per quanto inutilmente.Kojima Productions non è apparsa ai The Game Awards 2018, e lo studio ha comunque voluto scusarsi per le eventuali speranze disattese dei fan:"Complimenti a tutti quelli che sono stati ai The Game Awards 2018! Purtroppo quest'anno Kojima Productions e Death Stranding non sono riusciti a ...

"Penso che Death Stranding uscirà a inizio 2019" : In attesa che Hideo Kojima riveli ufficialmente una finestra di lancio o ci mostri in dettaglio il gameplay di Death Stranding, alcune informazioni decisamente molto interessanti potrebbero arrivarci da Norman Reedus, attore che interpreta il protagonista del titolo annunciato in esclusiva per PS4.Come segnalato su Reddit, Reedus ha parlato del titolo all'interno di una recente puntata del podcast di Dan Fogler e qui di seguito potete dare ...

Hideo Kojima e Death Stranding salteranno i The Game Awards 2018? : Quando ci si trova alle prese con il buon Hideo Kojima bisogna sempre valutare attentamente le dichiarazioni, i tweet e le parole utilizzate o non utilizzate. Che si ami o meno il lavoro del papà di Metal Gear non si può negare la sua notevolissima abilità comunicativa e la capacità di alimentare un hype davvero considerevole.La sua presenza ai The Game Awards 2018 che si terranno alle 2:30 (ore italiane) della giornata di domani, 7 dicembre, ...

Death Stranding : arriva il merchandising ufficiale del gioco : L'attesa per il misterioso titolo di Hideo Kojima continua, e mentre Death Stranding fa parla re di sé tra immagini di gioco rivelate e trailer, di fatto non sappiamo ancora molto sul titolo di Kojima Productions se non che sarà un'esclusiva PS4 e uscirà nel 2019.Mentre attendiamo i The Game Awards 2018 per avere ulteriori anticipazioni su quello che il gioco avrà da offrirci, dovete sapere che l'account Twitter ufficiale di Kojima Productions ...

Death Stranding arriverà a giugno 2019? : Nella giornata di ieri, 29 novembre, sono circolate in rete alcune notizie che volevano l'attesissimo Death Stranding in uscita il prossimo giugno, il 30 giugno 2019 per la precisione.La data è comparsa sulle pagine di Walmart Canada e la notizia proveniva dall'utente Twitter Yinob, che l'ha segnalata al presentatore e organizzatore dei The Game Awards, Geoff Keighley.In un primo momento Walmart Canada avrebbe confermato la data di uscita, ma ...

Svelata uscita di Death Stranding? Walmart indica la data : Tutti attendono con ansia Death Stranding, il nuovo capolavoro annunciato di Hideo Kojima, che potrebbe uscire nel 2019. Anzi, oggi il noto retailer americano, Walmart, ha indicato in una scheda online quella che potrebbe rappresentare la vera data di uscita dello stranissimo titolo, su cui è avvolto ancora un velo di mistero, anche se il gameplay è stato mostrato. In particolare un utente su Twitter, che nasconde dietro il nome di Yinob, ha ...

Dal prossimo show di Conan O'Brien potrebbero arrivare novità su Death Stranding : Siete in trepidante attesa di novità sul prossimo gioco di Hideo Kojima, Death Stranding? Bene, forse abbiamo delle buone notizie per voi.Stando a quanto emerso su ResetEra, Conan O'Brien sarebbe in Giappone e avrebbe in programma un tour negli studi di Kojima Productions. O'Brien, dunque, potrebbe condividere qualche interessante novità sull'attesissimo gioco.Hideo Kojima e Conan O'Brien sono amici, questa è cosa nota, e già nel mese di ...

Hideo Kojima spreca tempo sui social al posto di lavorare a Death Stranding? : Hideo Kojima è molto attivo sui social network, infatti lo vediamo sempre condividere messaggi e immagini tra Twitter, Instagram e Facebook, ma oltre a questo sappiamo Kojima essere anche un appassionato di cinema nonché un lettore, dopotutto un creativo deve sempre mantenere la mente stimolata per elaborare e produrre contenuti originali, ma la domanda sorge spontanea, e a fargliela sono stati alcuni fan.Alcuni appassionati si sono infatti ...

Sam Lake di Remedy celebra Death Stranding con un divertente tweet : Conoscendo ormai il forte legame che Death Stranding ha con i The Game Awards, man mano che l'evento si avvicina sta salendo la febbre dei fan per la nuova creatura di Hideo Kojima, febbre che coinvolge a quanto pare anche qualche volto noto dell'industria dei videogiochi.Sam Lake, creative director di Remedy Entertainment, ha voluto mostrare su Twitter una divertente foto che lo vede giocare con la bambola di un neonato mentre indossa la ...

The Last of Us 2 - Death Stranding e Ghost of Tsushima? Per un insider saranno titoli di lancio di PS5 : Qualche giorno fa ha fatto scalpore su Reddit il post dell'utente RuthenicCookie4, che nel subreddit di PS4 ha anticipato la notizia della mancata partecipazione di Sony all'E3 2018.Incalzato dai commenti al post, RuthenicCookie4 ha poi svelato altri dettagli sui piani dell'azienda per il 2019 e soprattutto per quelli relativi a PS5, che per l'insider sarà svelata da un teaser verso la metà dell'anno e poi presentata nel dettaglio alla ...

Death Stranding : un nuovo trailer ai The Game Awards 2018? : A giudicare da un tweet di uno degli sviluppatori che lavorano alla Kojima Productions un nuovo trailer sarebbe in procinto di essere svelato, naturalmente stiamo parlando dell'attesissimo Death Stranding, riporta Gearnuke.Il gioco è in cantiere presso Kojima Productions e fin ora ha ricevuto la bellezza di sei trailer, ma nonostante tutto i fan ancora si domandano di cosa tratti il Gameplay del gioco.Infatti fin ora non abbiamo avuto modo di ...