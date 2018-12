Ancona | il club Lanterna Azzurra era senza assicurazione Ora si teme per i risarcimenti

ilgiornale

: RT @MuseoDiocAncona: Angoli perduti di #Ancona: Ricordi dal porto. Sab 15 dic 2018, h 17, Loggia dei Mercanti di Ancona presentazione inedi… - MarcheTourism : RT @MuseoDiocAncona: Angoli perduti di #Ancona: Ricordi dal porto. Sab 15 dic 2018, h 17, Loggia dei Mercanti di Ancona presentazione inedi… - ComuneAncona : RT @MuseoDiocAncona: Angoli perduti di #Ancona: Ricordi dal porto. Sab 15 dic 2018, h 17, Loggia dei Mercanti di Ancona presentazione inedi… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Era. E ora, a pochi giorni dall'incidente che è costato la vita a sei persone, i clienti della discotecapotrebbero non avere l'indennizzo proprio per questo motivo. E cioè per la mancanza della polizza, non obbligatoria per legge, per i cosiddetti danni contro terzi. Quella che serve a risarcire gli utenti di un locale nel quale si svolge una serata se, per qualche motivo, si feriscono o se perdono la vita.La polizza scaduta da un annoSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i gestori del locale di Corinaldo non avrebbero stipulato alcunaper la responsabilità civile in caso di danni alle persone. L'ultima, infatti, semestrale, era stata fatta con Unipol ed era scaduta a dicembre dell'anno scorso. Da allora nessuno l'aveva più rinnovata. E da un anno, nel locale, la copertura assicurativa per le serate, di fatto, non ...