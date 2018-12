Sclerosi multipla | i 7 ospedali al top

Papa Giovanni tra i migliori 7 ospedali italiani nell'assistenza a donne con Sclerosi multipla foto : Città della Salute e della Scienza di Torino " Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant'Anna , Torino, Piemonte, , ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda , Milano, Lombardia, , ASST Papa Giovanni ...

Sclerosi multipla : diagnosi e terapie : Cerimonia di premiazione delle Best Practice degli ospedali con i Bollini Rosa per la Sclerosi multipla. Si terrà il 12 dicembre a Milano.

Dieta - microbiota intestinale e Sclerosi multipla : Negli ultimi anni si è accumulata una serie di evidenze sperimentali che dimostrano un possibile ruolo dell’alimentazione e della flora batterica intestinale, denominata microbiota, nell’insorgenza e nello sviluppo della sclerosi multipla. Tale ipotesi, se confermata da ulteriori studi, potrebbe aprire la strada a nuovi e più specifici trattamenti. La flora batterica intestinale o microbiota è rappresentata da miliardi di microrganismi, di ...

Sclerosi multipla e sessualità : “Ancora oggi un tabù” - “bisogna avere il coraggio di parlane” : Oltre 118mila le persone che in Italia vivono con la Sclerosi Multipla, 3400 diagnosi in più dello scorso anno (Dati Aism). La SM è una malattia cronica che può portare a disabilità; viene diagnosticata nella maggior parte dei casi tra i 20 e i 40 anni. Un nuovo caso ogni tre ore. Le donne si ammalano due volte di più degli uomini; i giovani con SM sono quasi 60mila1. La Sclerosi Multipla è una patologia cronica che può esercitare un forte ...

Salute : “Una persona su tre con Sclerosi multipla perde il lavoro” : “Una persona su tre con sclerosi multipla perde il lavoro, una su due vede fortemente ridimensionato il proprio progetto lavorativo con riduzione per esempio dell’income economico. Alla base c’è anche un problema sociale e culturale. Serve più attenzione a queste problematiche, perché spesso queste persone perdono o lasciano la propria occupazione per banalità risolvibili, come ad esempio la presenza di gradini che impediscono ...

Indice di Massa Corporea - qualità della dieta e Sclerosi multipla : I risultati di due ricerche presentati al Congresso dell’ECTRIMS indicherebbero relazioni significative fra qualità della dieta e Indice di Massa Corporea da una parte e, dall’altra, evoluzione del danno e altre variabili caratteristiche della sclerosi multipla. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca nella sclerosi multipla) ...

Epilessia - ictus e Sclerosi multipla a Ragusa : Epilessia e ictus. Sono alcuni argomenti trattati al congresso di neurologia tenutosi a Ragusa,organizzato dal dottore Emanuele Caggia

Novartis : Ce approva fingolimod contro Sclerosi multipla in bambini : Roma, 29 nov., askanews, - Novartis ha annunciato oggi che la Commissione Europea, CE, ha approvato fingolimod per il trattamento di bambini e adolescenti dai 10 ai 17 anni con forme recidivanti-...