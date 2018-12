OUTLANDER - Recensione 4x06: Blood of My Blood

lostinaflashforward

: Recensione della puntata 4x06 di #Outlander a cura di Telefilm Addicted - CaitBalfeItaly : Recensione della puntata 4x06 di #Outlander a cura di Telefilm Addicted - SamHeughanItaly : Recensione della puntata 4x06 di #Outlander a cura di Telefilm Addicted - OutlanderItalia : Recensione della 4x06 di Outlander, attenzione sempre agli spoiler! -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Un altro ritorno inaspettato per Jamie e Claire.Ma saranno stati davvero contenti di rivivere il passato?Attenzione: Spoiler!Quando il passato torna a bussare alla porta dei Fraser, Jamie e Claire rivivono ricordi, emozioni e sensazioni particolari che, in qualche modo, segnano anche il loro presente.Lord John Grey, ex Governatore della prigione di Ardsmuir e della Corona Inglese in Giamaica, nonché amico di Jamie che ha salvato in più di un'occasione, torna nella sua vita per nostalgia e per provare a se stesso di avere ancora dei sentimenti.Come ben sappiamo, Grey è omosessuale in un'epoca in cui non è possibile vivere questo tipo di amore pubblicamente e da sempre è innamorato di Jamie.Non è solo, con sé porta William, anzi Lord William Ransom, il figlio illegittimo di Jamie, che lui stesso gli affidò tempo addietro. Sono passati, infatti, sei anni da quando il nostro bel scozzese ...