Roma | a fuoco impianto di rifiuti | E' obsoleto | va chiuso

Roma - a fuoco il centro rifiuti Salario : rischio nube tossica e caos raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto...

Roma - nuovo incendio : autobus della linea 700 prende fuoco su via Pontina : L'8 dicembre a Roma, intorno alle sette di mattina, su via Pontina, esattamente all'altezza di via Cristoforo Colombo, un autobus del trasporto pubblico Atac (L'Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune) della linea 700, che allaccia la borgata Mostacciano all'Eur è andato improvvisamente a fuoco, occludendo completamente il mezzo, in soli sei minuti. Fortunatamente, l'autista si trovava da solo nel bus, forse perché era ancora ...

Lega a Roma - i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno : “Stavolta mi do fuoco da solo” : La Lega organizza una manifestazione in piazza del Popolo e in città compaiono dei manifesti, firmati da #Romanonfalastupida, contro il raduno voluto da Matteo Salvini. “Stavolta mi do fuoco da solo” dice Giordano Bruno, o “È un’altra coltellata” per Giulio Cesare. L'articolo Lega a Roma, i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno: “Stavolta mi do fuoco da solo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tragedia a Roma : esplode stazione di servizio - deceduto anche un Vigile del Fuoco : Una vera e propria Tragedia quella accaduta alle porte di Roma a seguito dell'esplosione di una stazione di servizio ed una autocisterna carica di carburante. Il grave fatto di cronaca nera sarebbe accaduto in pochi istanti, la Tragedia si è consumata presso un distributore di carburanti situato sulla via Salaria in direzione di Roma, precisamente nei pressi di Passo Corese. Secondo quanto trapelato dalle agenzie di stampa, sembrerebbe che ...

Il vigile del fuoco morto nell'esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma - si era fermato per aiutare : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore nel reatino non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio ma diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed è morto.Sono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle ...

Roma : Vigili del fuoco salvano cagnolino caduto nel pozzo : Roma – Salvataggio a lieto fine per un cucciolo di cane caduto in un pozzo di circa quattro metri nella stazione ferroviaria Tuscolana. A soccorrere l’animale intorno alle 16, sono stati i Vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti con due squadre. L’animale e’ in buone condizioni. L'articolo Roma: Vigili del fuoco salvano cagnolino caduto nel pozzo proviene da RomaDailyNews.

Udinese-Roma - “Vesuvio lavali col fuoco” : l’appello di Ancelotti resta inascoltato : Carlo Ancelotti ha provato a dare una scossa al mondo del calcio chiedendo pene severe contro i cori offensivi, al ritorno del campionato ecco un nuovo caso Durante la sosta per le gare delle Nazionali, si è fatto un gran parlare di violenza, cori razzisti e gestione degli stadi. Alla prima gara dopo la sosta, subito le chiacchiere si sono sciolte come neve al sole. “lavali, lavali, lavali col fuoco. Vesuvio lavali col fuoco“, ...

Da Udinese-Roma la risposta ad Ancelotti : “Lavali col fuoco” : Il razzismo trionfa e trionferà Ha fatto bene oggi Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, a ricordare che c’è un problema culturale, che lui lo ha sottolineato ma che poi la soluzione spetta a chi detiene il potere nel calcio italiano. Sta a loro stabilire se far rispettare o meno le regole. E pare che non ci sia alcuna intenzione di farle rispettare. È in corso Udinese-Roma e in soli sette minuti si è levato per ben due volte il coro: ...

Dà fuoco a sette autobus a Torino - arrestato il presunto piRomane : "Non mi facevano salire senza biglietto" : L'incendio ha coinvolto i mezzi della Gtt. Preso l'uomo, un 50enne incensurato, considerato responsabile del rogo

M5S - il sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...

Maltempo Roma : “Vigili del Fuoco senza uomini e mezzi durante l’emergenza” : “Ancora una volta, i vigili del Fuoco di Roma si sono trovati ad operare con pochi uomini e mezzi durante l’emergenza Maltempo: una situazione di affanno operativo che denunciamo da tempo, che si ripropone ad ogni emergenza e che poi viene sistematicamente ignorata dalle istituzioni”. Lo rende noto Angelo Mogavero, segretario provinciale di Roma del sindacato autonomo Conapo dei vigili del Fuoco. “Oggi abbiamo ancora in ...

Roma : 82enne trovato in possesso di reperti storici e armi da fuoco - denunciato : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di liberta’ alla Procura della Repubblica un 82enne incensurato, pensionato, abitante nella periferia di Roma poiche’ responsabile dei reati di minacce, ricettazione, detenzione abusiva di armi e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra nella serata del 25 ...

Maltempo Roma - albero inclinato in zona Capannelle : lavoro h24 per la sicurezza - 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Intervento dei Vigili del Fuoco in zona Capannelle per un albero di alto fusto che si e’ inclinato vicino ai binari ferroviari della tratta Roma-Formia. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco, spiegando che sono al momento impegnati in via Martone e che si sta valutando la chiusura momentanea della tratta per la messa in sicurezza dell’albero. Sono 170 finora gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, principalmente per ...

Roma : 100 interventi Vigili del fuoco dalle 20 di ieri sera alle 8 di stamattina : Roma – Moltissimi alberi e rami pericolanti, e verifiche da effettuare. È quanto segnalano i Vigili del fuoco di Roma alle prese con l’emergenza alberi e rami scattata nelle scorse ore a causa del maltempo e in particolare delle forti raffiche di vento in tutta la Capitale e nel Lazio. dalle ore 20 di ieri sera alle ore 8 di questa mattina i Vigili hanno effettuato circa 100 interventi in tutta la citta’. Il dispositivo di ...