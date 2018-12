Patch di sicurezza e non solo per alcuni Galaxy e Motorola

Samsung Galaxy Tab S4 riceve le Patch di sicurezza di dicembre - mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le Patch di ottobre : Samsung rilascia nuovi aggiornamenti di sistema con le ultime patch di sicurezza per Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S4. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 riceve le patch di sicurezza di dicembre, mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono le Patch di sicurezza di dicembre : Sono state appena rilasciate la patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2018 per il Samsung Galaxy S9 e per il Samsung Galaxy S9 Plus. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti e Patch di sicurezza per smartphone Xperia e Zenfone : Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact ricevono le patch di sicurezza di novembre 2018 mentre XZ3 e XZ2 quelle di dicembre. Asus Zenfone 4 riceve invece alcuni bug fix. L'articolo Aggiornamenti e patch di sicurezza per smartphone Xperia e Zenfone proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus si aggiorna con Patch di sicurezza di novembre : Nokia 7 Plus sta ricevendo un corposo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di novembre 2018 e risolve dei piccoli bug di sistema. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna con patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Le Patch di sicurezza di dicembre per Google Pixel e Google Pixel XL arrivano con un giorno di ritardo : Fortunatamente questo mese le immagini di fabbrica e OTA sono arrivati con un solo giorno di ritardo per i dispositivi Google Pixel e Google Pixel XL, tuttavia non sono chiari i motivi di questi ritardi da parte di Google. Oltre alle varie patch di sicurezza, i dispositivi Google Pixel di prima generazione riceveranno due patch funzionali relative al Bluetooth. L'articolo Le patch di sicurezza di dicembre per Google Pixel e Google Pixel XL ...

Samsung annuncia il dettaglio delle Patch di sicurezza di dicembre : Samsung annuncia il dettaglio del contenuto delle patch di sicurezza di dicembre, insieme all'elenco degli smartphone che le riceveranno. L'articolo Samsung annuncia il dettaglio delle patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le Patch di sicurezza di dicembre per Pixel 2 - Pixel 2 XL - Pixel 3 - Pixel 3 XL - Nexus 5X e 6P : Le patch di sicurezza di novembre hanno risolto alcuni bug che affliggevano i consumatori che hanno acquistato un esemplare di Google Pixel 3 o […] L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di dicembre per Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Nexus 5X e 6P proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ Premium si aggiorna con le Patch di sicurezza di novembre : Il team di Sony Mobile ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per il Sony Xperia XZ Premium. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony Xperia XZ Premium si aggiorna con le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Honor 7x e Honor Magic 2 ottengono Patch di sicurezza e nuove funzioni : Honor 7x riceve le patch di sicurezza di Novembre. Honor Magic due ottiene la nuova funzione che analizza gli alimenti inquadrati con la fotocamera e cerca di determinarne peso e calorie. L'articolo Honor 7x e Honor Magic 2 ottengono patch di sicurezza e nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Nuove Patch di sicurezza approdano su dispositivi Huawei - Honor e Samsung : patch di sicurezza di novembre per Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A6 e Samsung Galaxy A5 (2017). patch di sicurezza di ottobre e altre migliorie per Honor View 10. L'articolo Nuove patch di sicurezza approdano su dispositivi Huawei, Honor e Samsung proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy A6 Plus - Galaxy A5 (2016) e Galaxy J6 si aggiornano con le Patch di sicurezza di novembre : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza di novembre per i Samsung Galaxy A6 Plus, Galaxy A5 (2016) e Galaxy J6 L'articolo I Samsung Galaxy A6 Plus, Galaxy A5 (2016) e Galaxy J6 si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel e Google Pixel XL ricevono le Patch di sicurezza di novembre : Seppur con qualche giorno di ritardo rispetto all'annuncio, ecco arrivare il promesso aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2018 per Google Pixel e Google Pixel XL. L'articolo Google Pixel e Google Pixel XL ricevono le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 inizia a ricevere le Patch di sicurezza di novembre : Samsung Galaxy S8 inizia a ricevere in Europa un nuovo aggiornamento che include le patch di sicurezza di novembre 2018. Il nuovo firmware G950FXXU4CRK1 dovrebbe raggiungere l'Italia nei prossimi giorni. L'articolo Samsung Galaxy S8 inizia a ricevere le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Le Patch di sicurezza di novembre forzano l’attivazione della modalità notturna assieme a quella di risparmio energetico : Le patch di sicurezza di novembre hanno portato con loro un nuovo cambiamento che consiste nell’attivazione della modalità notturna quando avviene quella del risparmio […] L'articolo Le patch di sicurezza di novembre forzano l’attivazione della modalità notturna assieme a quella di risparmio energetico proviene da TuttoAndroid.