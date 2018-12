Noi come Lemmon e Matthau | con De Sica è rinata la coppia

Salvini : "L'Europa vuole da Noi rivolte come a Parigi?" : Manovra e procedura, l'Europa dovrebbe guardare a quello che sta succedendo in Francia. A suggerirlo, ospite di 'In mezz'ora in più', è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Qualcuno ...

Beppe Grillo : “I gilet gialli francesi sono come Noi - vogliamo le stesse cose” : Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, lancia un paragone con i gilet gialli francesi: "Hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse, vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte, tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui giornali finiscono per aver contestato le tasse sulla benzina, cioè l'unica cosa giusta che ha fatto Macron".Continua a leggere

Noi sappiamo come finirà. Riflessi di Ancien Régime - : L'esempio più drammatico è stato quello della Grecia, che ha continuato a seguire il programma di restituzione dei debiti all'Unione malgrado la sua economia si sia ridotta del 45% dal picco massimo ...

Italiani come Noi - a Milano la Ztl più grande d’Italia : “Stop auto inquinanti? Giusto - salute priorità”. “Danno per i più poveri” : Milano si prepara al varo della zona a traffico limitato più grande d’Italia, la cosiddetta Area B, che a partire dal 25 febbraio 2019 inibirà l’accesso a tutta l’area urbana ai veicoli più inquinanti. Tra i cittadini ascoltati per le strade della città prevalgono i commenti di consenso. “La priorità è la salute, è Giusto prendere provvedimenti severi contro l’inquinamento”, dichiarano in tanti. “A patto ...

Kate e William - che amano prendersi in giro (come tutti Noi) : Kate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproKate e William a CiproWilliam e Kate adorano prendersi in giro, e non hanno perso l’abitudine di dimostrarlo, nonostante i tre figli e le rigide regole protocollari della corte d’Inghilterra. LEGGI ANCHEQuanto è furba Kate Middleton Complici e sorridenti, in viaggio ufficiale a Cipro sulla base ...

Paola e Chiara - la mora racconta : “Noi come i fratelli Gallagher. Ancora soffro per la separazione” : “Ho voluto dire addio al passato io”, cantavano Paola e Chiara in Vamos a bailar nel 2000. E oggi, dopo 18 anni, la mora del duo canoro pop degli anni ’90 sembra quasi ricordare quel celebre attacco, tornando, Ancora una volta, a ribadire l’addio al passato insieme alla sorella, con la quale per 20 anni ha calcato i palcoscenici italiani. In un’intervista a Vanity Fair Paola Iezzi ha raccontato la sua rinascita e il ...

Obbligatorio il cambio SIM per clienti Noitel a breve : perché - come e quando esattamente : clienti Noitel tutti avvisati: il cambio della loro SIM sarà Obbligatorio nel giro del breve periodo e tutto ciò non a causa di malfunzionamenti tecnici o problemi di qualsiasi tipo ma piuttosto nell'ottica di un miglioramento del servizio fornito. come comunicato direttamente sul sito dell'operatore virtuale, Noitel abbandona la partnership con TIM e ne sigla una tutta nuova di zecca con Vodafone. Fino a questo momento i possessori di una ...

Tredicesima 2018 NoiPA : come si calcola l’importo e quando viene pagata : Il calcolo della Tredicesima 2018 NoiPA, tiene conto di vari elementi. La mensilità aggiuntiva spetta di diritto a tutti i lavoratori e viene pagata in prossimità delle festività natalizie. Il suo importo non corrisponde allo stipendio mensile, perché le voci di calcolo sono leggermente diverse rispetto a quelle della classica busta paga mensile. come si fa, dunque, il calcolo? Il calcolo della Tredicesima 2018 La Tredicesima corrisponde ad ...

"Paola e Chiara non esistono più. Noi come gli Oasis : non ci sentiamo spesso - è stata una separazione dolorosa" : Paola Iezzi, la mora dell'ex duo canoro Paola e Chiara, è cantautrice ma anche musicista, dj, produttrice e influencer. Oggi ha 44 anni e nuovi progetti che l'hanno portata lontano dalla sorella Chiara, con cui ha diviso le scene per anni: Paola, infatti, ha appena pubblicato "Ridi", singolo in cui riflette sulla vita. Un brano nato in maniera sofferta, come racconta a Vanity Fair.La scrittura è come andare dall'analista. Il video ...

Lo scienziato NASA : "Gli alieni potrebbero già aver visitato la Terra : la vita non è solo come Noi la concepiamo" : Gli alieni potrebbero già aver visitato, parola di scienziato NASA. Silvano P. Colombano, che appartiene alla Divisione Intelligent Systems della NASA, ritiene che potremmo non essercene accorti perché potrebbero esistere forme di vita che vanno al di là di quelle basata sul carbonio a cui l'umanità è abituata. Lo riporta il Daily Mail.Gli esseri viventi qui sulla Terra sono accomunati dal carbonio (C), che ...

Uber Taxi arriva in Italia - come funziona e cosa cambia per Noi : Dopo un’odissea di scioperi, manifestazioni e sentenze del Tribunale, Uber prova a rilanciare il proprio operato in Italia provando a instaurare una pace (difficile) con i tassisti, attraverso Uber Taxi. A partire dal 4 dicembre, chiunque voglia prendere un Taxi a Torino potrà farlo anche attraverso la app di Uber: i due grandi nemici di ieri provano a sotterrare l’ascia di guerra stringendo un patto che ti consentirà di prenotare ...

Montezemolo : la #Ferrari deve proteggere #Vettel come abbiamo fatto Noi con #Schumacher - Top Speed : Luca di Montezemolo e Michael Schumacher negli anni d'oro della Ferrari Dai il microfono a Luca di Montezemolo e non ne resterai deluso. È successo durante la Politica nel Pallone su GrParlamento , Radio Rai, . Emilio Mancuso mi ha convocato insieme a Xavier Jacobelli e abbiamo cercato di far parlare di sport, auto, calcio e Olimpiadi , con tanta amarezza ...

Panatta senza peli sulla lingua : “Federer come i Pink Floyd - che Noia Djokovic e Nadal! Fognini indisponente ma…” : Adriano Panatta senza peli sulla lingua: l’ex tennista italiano parla a ruota libera del tennis moderno, di Federer, Djokovic, Nadal e Fognini Adriano Panatta è una leggenda del tennis italiano e oltre all’indiscutibile talento, ha sempre avuto una particolare qualità che lo ha spesso destinto dai colleghi: la schiettezza di dire tutto ciò che pensa. L’ex tennista italiano, intervistato dal quotidiano fiorentino “La ...

Manchester United - Mourinho : 'Oggi è difficile per Noi comprare top player - non è più come una volta' : Il 2-2 contro il Southampton ha ancora una volta evidenziato i limiti del Manchester United, che in Premier League continua a fare fatica. La partenza in stagione è stata balbettante, con appena 6 ...