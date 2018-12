Manovra | Conte | “Europa superi rigorismo miope | così non si combatte l’instabilità”

Manovra - Giuseppe Conte : “Il rigore dell’Ue favorisce l’instabilità - va superato” : In vista del prossimo Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera e si sofferma soprattutto sulla trattativa con Bruxelles sulla Manovra : "Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere l’instabilità con misure che invece finiscono per favorirla. Logorare l'azione riformatrice del governo sarebbe una strategia miope".Continua a leggere

Manovra - Conte : fiducia su esito dialogo : 11.10 "Rimango fiducioso del buon esito " della trattativa con la Commissione europea:"in gioco c'è l'idea stessa di rappresentanza politica,il senso della nostra missione". Così il premier Conte alla Camera, in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre. "Mi confronterò sui numeri consapevole che la Manovra risponde a esigenze del Paese ma entro i vincoli europei", ha detto Conte . "Se siamo costretti a uno scostamento del deficit non è a ...

Conte : a Bruxelles non con libro di sogni ma con numeri Manovra : Roma, 11 dic., askanews, - "Non andrò a Bruxelles con un libro di sogni ma presenterò uno spettro completo" e "mi confronterò sui numeri ". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ...

Manovra : Conte fiducioso su trattativa con Ue - logorare il mio governo sarebbe scelta miope : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ha avvertito l'Unione europea che " logorare l'azione riformatrice del governo sarebbe una strategia miope , un tentativo di reprimere istanze che resterebbero comunque vive nella nostra società e che potrebbero ripresentarsi in prossimo futuro in forme che difficilmente potremmo prevedere". Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, il premier ...

Manovra : Conte riferisce in Parlamento - domani il vertice con Juncker : Continua la trattativa Roma-Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Lega e M5s confermano, comunque, i due provvedimenti cardini: quota 100 e Reddito di cittadinanza -

Manovra - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vogliono lo Tsipras moment. Conte con il cerino in mano - la trattativa è quasi impossibile : No, caro governo italiano, non basta affatto. Il lavoro di smontaggio e riscrittura della manovra così non va. A due giorni dal faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, è Bruxelles a rompere quel clima di distensione nato al G-20 di Buenos Aires di fine novembre. Due dichiarazioni fotocopia, da parte degli uomini che guidano la trattativa - il commissario agli ...