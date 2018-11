Scuola | Rete e UDU | ‘Governo | non è cambiamento | è repressione’ | il 16 novembre studenti

scuolainforma

(Di giovedì 8 novembre 2018) Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al Decreto Sicurezza e alla manifestazione che verrà organizzata in segno di protesta il prossimo 16e UDU: approvato Decreto Sicurezza, non è, è repressione. Il 16in piazza UDU – Mentre Luigi Di Maio straparla di investimenti in istruzione quando sulla legge di bilancio ci sono solo tagli, l’altra faccia del governo, quella di Matteo Salvini, continua a costruire un clima di repressione, intolleranza e discriminazione nel nostro paese. Ieri è stato approvato il Decreto Sicurezza, un provvedimento razzista e xenofobo che tratta gli stranieri come un problema di ordine pubblico, anziché una questione sociale riducendo in maniera netta i diritti di cui possono godere e ignorando come i reati siano in calo. Come se non bastasse ...