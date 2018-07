Spazio | scoperte altre 12 lune di Giove | in totale sono 79

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Importante scoperta in ambito astronomico: individuate12di, che sommate a quelle note portano ila 79, un record nel Sistema Solare. Fra i nuovi mondi uno in particolare è piuttosto bizzarro in quanto non solo è molto piccolo, ma ha anche un’orbita opposta a quella di tutti gli altri. Le nuovestatedai planetologi della Carnegie Institution for Science americana, coordinati da Scott Sheppard, in collaborazione con i ricercatori dell’Università delle Hawaii e dell’Università dell’Arizona settentrionale. I dettagliillustrati sulla rivista dell’Accademia americana delle Scienze (Pnas). Le prime osservazioni risalgono alla primavera del 2017, grazie al telescopio Blanco in Cile, gestito dall’Osservatorio astronomico ottico nazionale degli Stati Uniti, epoi state confermate da altri telescopi. La ...