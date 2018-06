Google sa quando morirai Come funziona il sistema di Intelligenza Artificiale | ha 95% di

Google : un algoritmo di intelligenza artificiale prevede quando morirai con una precisione del 95% : Google ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che può prevedere quando morirai con una precisione del 95%. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature. Google ha applicato l’intelligenza artificiale ad una grande quantità di dati di oltre 216.000 pazienti ricoverati per almeno 24 ore in due centri medici. “Eravamo curiosi di sapere se l’intelligenza artificiale fosse in grado di produrre previsioni valide in un’ampia gamma ...

Google scoprirà quando moriremo : l'algoritmo che prevede il nostro futuro : Un algoritmo di Google potrebbe rivelarci il giorno della nostra morte. Fantascienza? No. Google a maggio ha reso noto il caso di una donna malata di cancro all'ultimo stadio finita in un ospedale cittadino inglese. Riporta il Corriere della Sera che il computer interno aveva stimato che le probabil

AI di Google sa quando un paziente morirà - il miglior modo per salvare vite : AI sa quando morirai. L’intelligenza artificiale, a differenza di quanto possa avvenire in film di fantascienza, con questa macabra quanto fondamentale informazione può salvare vite. Un nuovo documento pubblicato su Nature suggerisce che l’inserimento di dati delle cartelle cliniche elettroniche in un modello di apprendimento approfondito potrebbe migliorare sostanzialmente l’accuratezza dei risultati previsti. Negli studi che ...

Google Assistant è diventato più esperto nel meteo e ora è in grado di dirvi esattamente quando pioverà. Finora, chiedendo all'assistente Google se oggi pioverà, vi avrebbe risposto in modo affermativo o negativo, mentre da ora in poi vi fornirà maggiori dettagli come eventuali interruzioni delle precipitazioni.

Google Calendar sta per ricevere un aggiornamento che vi avviserà quando tutti rifiutano un invito a un evento, permettendovi di prendere eventuali contromisure attraverso delle azioni rapide che potrete intraprendere per venire incontro alle esigenze degli invitati. L'update è stato annunciato come parte di G Suite all'inizio del mese e dovrebbe funzionare anche per gli account regolari.

Google Chrome si avvia da solo quando accendi Windows 10 : Google Chrome si apre automaticamente all'avvio di Windows 10. Non è un virus, non è un malware e lo si può risolvere leggendo la guida.

Google Play Protect permette al Play Store e ai nostri dispositivi Android di diventare sempre più sicuri, grazie al machine learning e all'intelligenza artificiale.

Google ha apportato una novità alla propria piattaforma, consentendo agli utenti di ricevere una notifica se un'azienda risponde ad una recensione

Google Duplex : dovrebbe esserci un avvertimento quando parliamo con una macchina? - : Si è aperta l'era delle interfacce naturali e queste sono basate non tanto su quello che il computer è in grado di capire delle cose del mondo , il problema che oggi inchioda le intelligenze ...

Google Chat : cos’è e quando esce - lanciata la sfida a Whatsapp e iMessage : Google ha annunciato l’intenzione di rinnovare completamente il modo in cui gli utenti dei propri smartphone Android si scambiano messaggi. Dopo il fallimento di Allo, l’ultimo prodotto del gigante di ricerca, Google Chat, è un nuovo servizio che consente agli utenti Android di inviare messaggi e file di immagini su una rete dati. Funziona in modo simile a Whatsapp ed iMessage di Apple. Google Chat: cos’è e quando esce Google ...