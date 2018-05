Compiti a casa | perché è sbagliato aiutare i figli

dilei

(Di lunedì 21 maggio 2018)a fare i. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche secondo cui non servirebbe affatto a migliorarne il rendimento scolastico. Soprattutto in vista di prove importanti, come gli Invalsi o l’esame di terza media, sono molti i genitori che cedono alla tentazione dia svolgere i. Si tratta di un comportamento normale, assimilabile all‘istinto di protezione che provano tutte le mamme e i papà. Spesso però si rischia non solo di esagerare, ma anche di fare danni, sostituendosi agli studenti e, di fatto, impedendogli di crescere.o no ia fare i? Si tratta di un tema piuttosto spinoso che di recente ha interessato anche la comunità scientifica. Uno studio svolto dalla School of Educaltional Sciences and Psychology della University of Esastern Finland, realizzato con la ...