Un secolo di vita l’omaggio dei Carabinieri a nonna Angiolina

Carabinieri della Compagnia di Baiano, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Quindici, gli amministratori comunali di Lauro e i parroci delle due comunità, hanno preso parte ai festeggiamenti in occasione dei 100 anni di nonna Angiolina, originaria del comune di Quindici ma residente in quello di Lauro.“nonna Angiolina” ha accolto con gioia tutti gli invitati, tra i quali naturalmente la sua famiglia e altri parenti che, ormai da diversi anni, si prendono cura dell’anziana donna e, soprattutto non le fanno mancare affetto e vicinanza. Una vita, quella di nonna Angiolina, piena di sacrifici ma, a parte qualche fisiologico malessere dovuto alla senilità, mangia tutto e sano ed il segreto della sua longevità, ha raccontato – la sua fede e le preghiere quotidiane rivolte a Dio -. Anteprima24.it - Un secolo di vita, l’omaggio dei Carabinieri a nonna Angiolina Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di giovedì scorso, idella Compagnia di Baiano, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Quindici, gli amministratori comunali di Lauro e i parroci delle due comunità, hanno preso parte ai festeggiamenti in occasione dei 100 anni di, originaria del comune di Quindici ma residente in quello di Lauro.“” ha accolto con gioia tutti gli inti, tra i quali naturalmente la sua famiglia e altri parenti che, ormai da diversi anni, si prendono cura dell’anziana donna e, soprattutto non le fanno mancare affetto e vicinanza. Una, quella di, piena di sacrifici ma, a parte qualche fisiologico malessere dovuto alla senilità, mangia tutto e sano ed il segreto della sua longevità, ha raccontato – la sua fede e le preghiere quotidiane rivolte a Dio -.

