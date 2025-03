Sport.quotidiano.net - Ravenna, il finale non è ancora scritto: "Si poteva fare meglio, ma non è finita"

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è qualche filo da riannodare dopo il ko del derby. Ma c’è anche la consapevolezza che, il capitolonon è stato. Matteo Milan, che proprio con la maglia giallorossa si è meritato le attenzioni e un futuro sicuro in serie C col Pescara, ha suonato la carica. Il diciannovenne difensore esterno cresciuto nell’Inter, ha fatto capire che il, nonostante il 1° ko della gestione Marchionni, non ha mollato. Milan, la sconfitta di Forlì è già in archivio o ha lasciato qualche strascico alla ripresa degli allenamenti? "Come da tradizione, abbiamo analizzato il match, valutando ciò che avremmo potuto. Posso dire che non ci sono stati strascichi, anche perché abbiamo già voltato pagina, iniziando a lavorare sodo in funzione della prossima partita. Del resto, guardarsi indietro e recriminare, non è producente, dal momento che, ormai, è andata".