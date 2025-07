Usa incendio divampa nel Grand Canyon | distrutto anche uno storico lodge

Un incendio boschivo che si è propagato rapidamente ha distrutto uno storico lodge e decine di altre strutture sul North Rim del Grand Canyon, costringendo le autoritĂ a chiudere l’accesso a quella zona per tutta la stagione. Lo ha comunicato domenica il parco. In cenere il Grand Canyon Lodge, l’unico alloggio all’interno del parco sul North Rim. Tra le altre 50-80 strutture distrutte ci sono il centro visitatori, la stazione di servizio, un impianto di trattamento delle acque reflue, un edificio amministrativo e alcuni alloggi per i dipendenti. Anche “numerose” capanne storiche della zona sono state distrutte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, incendio divampa nel Grand Canyon: distrutto anche uno storico lodge

Grand Canyon in fiamme: u disastru chì hà colpitu u storicu lodge - Non crederai mai a cosa è successo al Grand Canyon: incendi devastanti hanno ridotto in cenere un lodge storico e altre strutture. Da notizie.it

