La Lube archivia la pratica Milano. In semifinale supersfida con Perugia

ALLIANZ 1 CUCINECIVITANOVA 3 ALLIANZ: Reggers 15, Schnitzer 10, Otsuka 16, Porro 5, Louati 8, Caneschi 3, Catania (L), Larizza, Barotto, Zonta, Kaziyski 5, Piano, Gardini. N.E. Staforini. All. Piazza. CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 9, Boninfante 4, Nikolov 14, Lagumdzija 18, Podrascanin 3, Bottolo 15, Balaso (L), Poriya 1, Loeppky, Orduna, Dirlic, Gargiulo 3. N.E. Bisotto e Tenorio. All. Medei. Arbitri: Curto e Cappello. Parziali: 17-25 (29’), 25-17 (24’), 20-25 (27’), 22-25 (32’). Note: spettatori 2.933; Allianz battute sbagliate 18, ace 11, muri 3, ricezione 31% (perfetta 11%), attacco 44%;bs 16, ace 3, muri 13, 39% (19%), 54%. Due anni dopo lavola in! Finalmente avanti in una gara da dentro o fuori dei playoff, Civitanova non sbaglia e sbancacompletando la rimonta (aveva perso gara1).