Guerra in Europa il piano Ue | Scorte per sopravvivere per 72 ore

Alle famiglie europee sarà richiesto di predisporred'emergenza per poterin casa per almeno 72 ore senza aiuti esterni in caso di crisi. L'indiscrezione è del prestigioso quotidiano spagnolo El Pais ed è inquietante perché rende bene l'idea di una Unione europea in modalità bellica. Nel documento citato dal giornale, la bozza della Strategia di Preparazione dell'Unione (che verrà presentato formalmente mercoledì a Bruxelles), non si cita il rischio di invasione russa (come invece facevano alcuni documenti nazionali, da quello tedesco a quello svedese, già filtrati negli scorsi messi) anche se la sovrapposizione temporale con ilRearm Europe e gli 800 miliardi di euro messi sul piatto per il riarmo dei singoli eserciti dei Paesi membri suona quanto meno "sospetta".