Lettera43.it - Papa Francesco, oggi le dimissioni dal Gemelli: lo aspettano due mesi di convalescenza

Dopo un ricovero durato più di un mese al Policlinico, perè arrivato il giorno delle. L’hanno annunciato, riuniti nell’atrio dell’ospedale, Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, il chirurgo Sergio Alfieri, coordinatore dell’equipe medica che ha seguito il Pontefice, e Luigi Carbone, vicedirettore della direzione Sanità della Santa Sede. Bergoglio, che si affaccerà dalla finestra deldurante l’Angelus, tornerà a Santa Marta dove proseguirà le cure riabilitative ora in corso. Ladurerà almeno due. «La polmonite bilaterale è stata risolta ma l’infezione permane. Per la completa guarigione ci vorrà del tempo», è stato evidenziato. Dovremo dunque aspettare per vedere ilcome ce lo ricordiamo.Ildovrà proseguire con la riabilitazione e recuperare l’uso della parolaSono due i motivi che hanno spinto i medici a disporre le