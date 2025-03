Thesocialpost.it - Salvini attacca Kaja Kallas: “Ci vada lei in guerra, io ho un figlio di 21 anni e non lo mando in Ucraina”

Leggi su Thesocialpost.it

Il vicepresidente del Consiglio Matteo, a Bruxelles alla vigilia del Consiglio Europeo,l’Alta Rappresentante. “Se noi dessimo retta alla commissariasaremmo in. – accusa il leader della Lega – Io ho undi 21e non voglio mandarlo inperché la signoraha voglia di. Con tutto il rispetto, cilei”.Leggi anche:ancora contro tutti: “Esercito europeo? Macron ci porta in”Il video dello sfogo di“L’obiettivo è fermare le armi che in questo momento stanno ammazzando sia sul fronte ucraino, che è la parte aggredita, che sul fronte russo che è la parte che ha aggredito. Quindi o andiamo avanti altri trea contare i morti, oppure proviamo a fermarli. Non penso che la Russia sia una minaccia per il mondo.