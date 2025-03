Lapresse.it - Violenza donne, Giorlandino (Artemisia): “Riscoprire valore dell’affettività”

Leggi su Lapresse.it

“Da circa quarant’anni la Fondazionesi occupa disulleinsieme a mobbing, stalking, bullismo, tutte quelle che sono le forme disu cui dovremmo intervenire velocemente e correggere per il futuro dei nostri ragazzi e delle future generazioni”. Lo ha detto la presidente della Fondazione, Mariastella, a margine della conferenza tenuta stamani, 18 marzo, presso la Sala Giulio Cesare dell’Università Guglielmo Marconi a Roma, da lei promossa ed organizzata insieme a Maria Grazia Cucinotta, in merito ai temi quali il femminicidio, lo stalking, il patriarcato, il body shaming ed ogni forma dicontro le. “Oggi abbiam o voluto questa giornata dicendo sì, in merito a quello che domani sarà la Festa del Papà, perché dobbiamo ridisegnare il rapporto tra il maschile e il femminile, il rispetto, l’educazione all’affettività, infatti con il ministro Valditara stiamo mettendo a punto quello che saranno dei futuri programmi all’interno e le scuole”, ha spiegato