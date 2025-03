Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 17 marzo 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Belcanto, su Canale 5 Grande Fratello. Guida aiTv della serata di lunedì 17Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Se preferite l’azione moderna, sintonizzatevi su Rai 4 alle 21.19 per “Secret Team 355”. n Colombia, il criminale Elijah Clarke cerca di ottenere un programma di decrittazione globale. Il dispositivo però, finisce nelle mani dell’agente Luis Rojas. La CIA affida la missione di recupero ad una squadra segreta, tutta al femminile, la 355, per proteggere la sicurezza mondiale. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Grinta Arkansas, 1880.